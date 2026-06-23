Viajar gratis con CUD: qué hacer si niegan el beneficio en el transporte

La escena puede ocurrir en una parada, frente al molinete o al intentar subir a un micro: una persona muestra su CUD y, aun así, le dicen que debe pagar. Frente a esa situación, el beneficio no desapareció ni quedó atado obligatoriamente a la tarjeta SUBE.

El transporte gratuito para personas con discapacidad continúa vigente en los servicios alcanzados por la normativa nacional. La novedad es que ahora existe una modalidad adicional: quienes tengan Certificado Único de Discapacidad pueden asociarlo a una tarjeta SUBE registrada para acceder al 100% de descuento sin mostrar el certificado en cada viaje. Sin embargo, esa herramienta no reemplaza al sistema anterior. El CUD físico o digital conserva validez y debe ser aceptado como comprobante suficiente cuando corresponda.

El punto que generó dudas en los últimos días fue si la vinculación del CUD a la SUBE se había vuelto obligatoria. La respuesta oficial es clara: no. Se trata de una opción pensada para agilizar el acceso al transporte, evitar la exposición permanente de documentación personal y simplificar el registro del viaje.

Para usarla, la persona debe tener una SUBE registrada a su nombre, ingresar al sistema oficial , cargar los 10 dígitos del Certificado Único de Discapacidad y luego activar el beneficio en una Terminal Automática SUBE, desde la app o en la validadora del colectivo. En los casos en que el certificado indique acompañante, el sistema también permite registrar ese segundo viaje sin costo con la misma tarjeta. Quienes no hagan el trámite, no tengan SUBE o prefieran seguir con el mecanismo tradicional pueden continuar viajando con el CUD vigente.

El beneficio rige para personas con discapacidad en servicios controlados por el Estado nacional. Esto incluye colectivos de jurisdicción nacional, trenes del Área Metropolitana y servicios ferroviarios y de ómnibus de media y larga distancia que correspondan a la órbita nacional o interjurisdiccional. En colectivos urbanos, la acreditación puede hacerse mostrando el CUD junto con el DNI o utilizando la SUBE ya asociada al beneficio.

Foto: Argentina.gob.ar

En trenes, el certificado físico o digital desde Mi Argentina también tiene validez, acompañado por el documento. Para viajes de larga distancia, la reserva debe gestionarse con anticipación a través del sistema correspondiente, y en esos casos conviene revisar la disponibilidad y las condiciones del servicio antes de la fecha de salida. Las líneas interurbanas provinciales pueden tener regímenes propios, por lo que es importante distinguir entre servicios nacionales y prestaciones reguladas por cada jurisdicción.

Cómo denunciar si niegan el pasaje gratis

Si un chofer, una empresa o personal de control intenta cobrar el boleto, rechaza el CUD vigente o exige como única opción la SUBE asociada, la persona puede realizar una denuncia ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. El reclamo puede hacerse por los canales digitales del organismo, por teléfono o de manera presencial en la sede central y delegaciones regionales. Para que la denuncia avance con más precisión, conviene reunir la mayor cantidad de datos posible: fecha, hora, lugar, línea, ramal, número de interno, patente de la unidad, nombre de la empresa y una descripción clara de lo ocurrido. También pueden sumarse fotos, capturas, comprobantes o cualquier elemento que ayude a reconstruir el hecho.

La recomendación principal es no dejar pasar la situación como un malentendido aislado. El derecho al transporte gratuito no depende de la voluntad del conductor ni de una interpretación informal de la empresa. Si el CUD está vigente y el viaje se realiza en un servicio alcanzado por la normativa, el beneficio debe respetarse.

La nueva opción con SUBE puede mejorar la experiencia cotidiana, sobre todo en recorridos frecuentes, pero no puede convertirse en una barrera para quienes todavía usan el certificado físico o digital. En un sistema de transporte con millones de viajes diarios, la información clara es parte del acceso: saber qué documentación sirve, qué servicios están incluidos y dónde reclamar puede marcar la diferencia entre un derecho reconocido y uno vulnerado.