PAMI: cómo acceder a los cursos y talleres gratuitos para jubilados

PAMI mantiene abiertas las inscripciones para decenas de cursos y talleres sociopreventivos gratuitos destinados a jubilados y pensionados afiliados a la obra social.

Las propuestas abarcan distintas temáticas y pueden realizarse en diferentes modalidades. Los cursos universitarios UPAMI pueden ser presenciales, virtuales o mixtos, dependiendo de la actividad y de la institución que la dicte. En cambio, los talleres sociopreventivos son presenciales.

Además, no es necesario contar con estudios previos para participar de las actividades. Los afiliados pueden elegir entre distintas propuestas según sus intereses y disponibilidad.

La propuesta de UPAMI incluye cursos vinculados con diferentes áreas de interés. Entre las opciones disponibles se encuentran actividades sobre nuevas tecnologías, memoria, grupos de autoayuda y reflexión, artes plásticas y visuales y derechos de las personas mayores, entre otras.

También hay alternativas vinculadas con actividades recreativas y de bienestar. En el caso de los talleres sociopreventivos presenciales, los afiliados pueden encontrar propuestas como yoga, danza, tango y folklore, además de otras actividades.

Cómo inscribirse a los cursos y talleres de PAMI

Para anotarse, los interesados deben ingresar a la sección correspondiente a cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos y seleccionar la actividad que desean realizar.

Cada afiliado puede inscribirse en hasta cinco cursos y tres talleres. Una vez elegidas las propuestas, deberá completar sus datos y confirmar la inscripción. Posteriormente, el responsable de la actividad se comunicará con la persona a través del correo electrónico o teléfono informado.