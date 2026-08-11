Qué pasa con los bomberos voluntarios: reclamos, renuncia y heridos en un incendio

La crisis de los bomberos voluntarios de Mendoza estalló con fuerza las últimas semanas. Algunos hechos dejaron al descubierto conflictos de larga data y pusieron el tema en el centro de la escena. Una renuncia clave y la voz del Gobierno de Mendoza.

Dos efectivos heridos durante un incendio, aportes provinciales de apenas $6.000 para combustible, fallas denunciadas en el sistema de despacho del 911 y, como remate, la renuncia del presidente de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios . El escenario obligó al gobierno provincial a salir a dar respuestas concretas.

El detonante fue el operativo del 31 de julio, cuando el último episodio de viento zonda desató decenas de focos en distintos departamentos. El cuartel de Los Barriales, fue una de las primeras voces en alzarse: "Quedaron en evidencia graves fallas en la comunicación y la coordinación del sistema de emergencias de la Zona Este. Como consecuencia, dos bomberos voluntarios resultaron lesionados".

Además, deunció que el aporte provincial para combustible había sido de apenas $6.000, un monto que los cuarteles calificaron como inviable para sostener una respuesta operativa. El cuartel de General San Martín, por su parte, recibe $20.000 para abastecer ocho unidades. En ese operativo, una autobomba del cuartel de Los Barriales sufrió graves daños al ser alcanzada por las llamas.

Ante ese panorama, la semana pasada representantes de cuarteles de General San Martín, Los Barriales, Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, San Carlos, Salto de las Rosas y otras localidades resolvieron unificar sus reclamos y pedir una audiencia con la ministra de Seguridad, María Mercedes Rus.

Reclamos y renuncia

Las demandas incluyen el cumplimiento efectivo de la Ley Provincial 7.679, mejoras en el financiamiento, actualización de los aportes para combustible y cambios en el sistema de despacho del 911 y el CEO. Apenas 24 horas después de esa reunión, llegó la renuncia.

Oscar Sander dejó la presidencia de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios a través de un mensaje a las comisiones directivas de las asociaciones. Atribuyó su salida a la falta de colaboración dentro de la conducción y señaló que la Comisión Directiva se encuentra acéfala. Aclaró que su renuncia busca facilitar un proceso de normalización institucional, uno de los reclamos centrales que los cuarteles venían planteando.

La voz del Gobierno de Mendoza

Ayer el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, encabezó un encuentro con representantes de los cuarteles de la zona Este y anunció una serie de medidas. La más importante: ampliar el sistema de comunicaciones TETRA para alcanzar al 100% de los cuarteles de bomberos voluntarios operativos, con al menos tres dispositivos por cuartel y una frecuencia exclusiva por oasis.

Además, cada oasis tendrá un operador del 911 dedicado específicamente al despacho y coordinación de bomberos, para evitar superposiciones y mejorar la eficiencia de cada intervención.

Sobre el combustible, Burrieza reconoció que algunos cuarteles tuvieron saldos muy bajos durante la migración del sistema de entrega, pero aclaró que la situación fue subsanada. "El monto mínimo que se entrega actualmente es de $50.000 y las partidas fueron duplicadas", afirmó.

También confirmó la entrega inmediata de 120 equipos de radio ya disponibles en el Ministerio, y anunció la conformación de una mesa de trabajo entre los bomberos voluntarios de toda la provincia y el CEO Central.