Viviendas del IPV: quiénes podrán inscribirse y cuál será el ingreso mínimo

La posibilidad de acceder a una vivienda nueva volvió a movilizar consultas, especialmente entre familias que hoy quedan fuera del crédito hipotecario tradicional. Sin embargo, el nuevo programa del IPV todavía no abrió sus inscripciones: antes deberá concluir la evaluación de los proyectos presentados por las empresas desarrolladoras.

La iniciativa recibió 15 propuestas que reúnen 355 casas, por encima de las 275 unidades estimadas inicialmente. Los desarrollos se distribuyen entre Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo, Las Heras, San Martín y San Rafael. Cada proyecto contempla entre cinco y 30 viviendas y deberá superar revisiones técnicas, económicas, legales y urbanísticas antes de avanzar hacia la adjudicación. La cifra anunciada, por lo tanto, corresponde a unidades propuestas y no a casas ya aprobadas o asignadas. Por ese motivo, aún no existe un padrón de postulantes ni una fecha oficial para completar formularios.

El ingreso de referencia comunicado para los futuros aspirantes equivale a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Desde el 1 de agosto de 2026, el valor oficial del salario mínimo es de $376.600, por lo que el umbral actualizado llega a $1.883.000 mensuales. El cálculo corresponde al grupo familiar y permite sumar ingresos demostrables de sus integrantes.

Con la información disponible, una persona o familia que quede por debajo de ese monto no alcanzaría la referencia económica planteada. De todos modos, las condiciones definitivas dependerán de las bases que publique el IPV para cada emprendimiento cuando habilite la convocatoria, ya que los proyectos podrán presentar esquemas financieros diferentes.

El programa está dirigido a personas solas y grupos familiares que busquen su primera solución habitacional y puedan demostrar capacidad de pago. Entre las condiciones anticipadas figuran no ser propietario de otra vivienda, no haber recibido anteriormente una unidad financiada por el IPV y destinar la casa como residencia única, familiar y permanente.

Cumplir esos requisitos permitirá iniciar la postulación, pero no garantizará una adjudicación automática. Los aspirantes deberán atravesar evaluaciones financieras, sociales y legales, además de presentar la documentación que se determine para el desarrollo elegido. El monto de ingresos será uno de los elementos utilizados para establecer si la cuota resulta sostenible.

Cómo funcionará el financiamiento público y privado

El plan se apoya en un modelo distinto al de las operatorias sociales tradicionales. El Estado provincial, a través del IPV y con recursos del Fondo del Resarcimiento, podrá financiar al desarrollador hasta 40% del valor de cada proyecto. El resto será cubierto por la empresa y por quienes resulten adjudicatarios mediante las alternativas de pago incluidas en cada propuesta. Esto significa que no habrá necesariamente una cuota idéntica para las 355 viviendas. El plazo, la tasa, el anticipo y las condiciones finales deberán conocerse al momento de publicarse cada convocatoria. Las obras seleccionadas tendrán un plazo máximo de ejecución de 14 meses y las casas rondarán los 60 metros cuadrados.

La próxima novedad será el resultado del análisis que realiza el IPV sobre las propuestas. Recién cuando se definan los proyectos que cumplen el pliego y se adjudiquen los desarrollos, podrá anunciarse el cronograma de inscripción para las familias. Hasta este 11 de agosto, el organismo no publicó un formulario específico para esta línea ni confirmó cuáles de los 15 emprendimientos llegarán a la instancia final. Por eso, los interesados deberán seguir los canales oficiales del Instituto Provincial de la Vivienda y revisar las condiciones particulares antes de comprometer ahorros, presentar documentación o calcular una futura cuota.