Cargar la SUBE sin efectivo: las alternativas para sumar y acreditar saldo

Subir al colectivo y descubrir que una recarga todavía no aparece en la tarjeta puede alterar cualquier viaje. Para evitar ese momento, el sistema SUBE ofrece alternativas digitales y presenciales que permiten sumar saldo, aunque cada modalidad tiene pasos y límites diferentes que conviene conocer antes de utilizarla.

La primera distinción es clave: cargar y acreditar no siempre son la misma operación. Cuando el dinero se incorpora en un Punto SUBE, el saldo queda disponible de inmediato. En cambio, las compras realizadas mediante la aplicación oficial, una billetera virtual, home banking o un cajero automático deben transferirse luego al chip de la tarjeta. Esto ocurre porque la SUBE física funciona sin conexión permanente a internet y necesita entrar en contacto con un dispositivo habilitado para registrar la recarga.

La vía digital permite comprar saldo sin desplazarse ni usar efectivo. Desde la App SUBE, el usuario debe seleccionar “Comprá carga”, elegir la tarjeta, indicar el importe y completar el pago con una tarjeta de débito o una billetera habilitada. También puede iniciar la operación desde el home banking, un cajero automático u otras billeteras virtuales.

Después será necesario acreditar el dinero. Quienes tengan un teléfono Android 6 o superior con tecnología NFC pueden hacerlo desde la aplicación apoyando la tarjeta en la parte trasera del equipo. La app no está disponible actualmente para iPhone debido a incompatibilidades con el uso de la antena NFC.

Si el celular no tiene NFC, quedan dos alternativas para acreditar una compra electrónica. En los colectivos que cuentan con Carga a Bordo, el pasajero debe avisarle al chofer que posee una recarga pendiente y acercar la tarjeta a la validadora cuando se lo indique. Esta función no vende saldo: únicamente transfiere a la SUBE una carga realizada previamente y está disponible en determinadas localidades.

La otra posibilidad es apoyar el plástico en una terminal automática SUBE. Para cargar y acreditar en un solo paso también se puede acudir a un Punto SUBE, como comercios, estaciones ferroviarias, subtes, agencias de lotería y sucursales de correo. Algunos Centros de Atención del AMBA aceptan además tarjetas de débito o crédito.

Cuáles son los límites y qué pasa con el excedente

Las cargas electrónicas permiten incorporar hasta $30.000 por operación. Si se necesita un monto mayor, hay que efectuar más de una transacción. El saldo total de la tarjeta puede alcanzar los $40.000 cuando se acredita con la App SUBE o mediante Carga a Bordo. La página oficial de preguntas frecuentes mantiene, sin embargo, un límite de $9.900 para las cargas en efectivo y las acreditaciones efectuadas en terminales automáticas. Cuando las compras pendientes superan el máximo admitido, el dinero no se pierde: el excedente queda reservado y puede acreditarse después de consumir parte del saldo. Las recargas electrónicas tampoco vencen, por lo que permanecen disponibles hasta que la tarjeta se acerque a un dispositivo de acreditación.

Antes de confirmar una operación digital, es aconsejable revisar los 16 números del plástico, porque una carga enviada por error a otra tarjeta no es reembolsable. En los comercios, el servicio no debe tener recargo y conviene conservar el comprobante para realizar un reclamo. Si aparece una diferencia en el importe o se cobra un adicional, el trámite puede iniciarse a través de los canales oficiales o llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 4. Para localizar puntos de carga, terminales y centros de atención, el sistema dispone de un mapa en su sitio web.