Saldo negativo de la SUBE: cuántos viajes cubre en agosto tras el aumento del transporte

El saldo negativo de la SUBE sigue siendo una opción clave para quienes se quedan sin crédito al momento de viajar. Sin embargo, con los aumentos del transporte que rigen desde agosto , el monto perdió poder de compra y en algunos casos ya no alcanza para cubrir un viaje completo.

El sistema permite seguir usando la tarjeta aunque no tenga saldo suficiente, ya que habilita un crédito automático que después se descuenta en la próxima recarga. Aunque contar con esa herramienta suele ser un alivio para los usuarios, cada vez cubre menos proporción del valor del pasaje.

Tras el aumento en el transporte público, el saldo negativo de la SUBE cubre menos cantidad de viajes.

Con las nuevas tarifas, el saldo de emergencia ya no rinde igual que antes. Su alcance depende del transporte y del recorrido.

En el subte porteño, el viaje con SUBE registrada cuesta $1.684 durante los primeros 20 viajes del mes, por lo que el saldo negativo de $1.200 no alcanza para pagar un boleto completo.

En los colectivos nacionales, el boleto mínimo es de $742,81. En este caso, el crédito permite cubrir un viaje corto y conservar parte del saldo para otro recorrido.

Para los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, la tarifa mínima es de $852,90, por lo que el saldo negativo alcanza para un viaje completo y parte de otro.

En los colectivos bonaerenses, el boleto mínimo llega a $1.111,19, por lo que los $1.200 de saldo de emergencia apenas permiten cubrir un viaje.

En los trenes, el valor depende de la sección: el boleto cuesta $420 en la primera, $590 en la segunda y $730 en la tercera. Por eso, el saldo negativo de $650 cubre hasta un viaje de segunda sección, pero no uno de tercera.

Cuánto cuestan los colectivos, trenes y subte en agosto

Las tarifas vigentes del transporte público en el AMBA con SUBE registrada quedaron de la siguiente manera:

Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires:

0 a 3 kilómetros: $852,90.

3 a 6 kilómetros: $947,71.

6 a 12 kilómetros: $1.020,71.

12 a 27 kilómetros: $1.093,77.

Colectivos de la Provincia de Buenos Aires:

0 a 3 kilómetros: $1.111,19.

3 a 6 kilómetros: $1.250,08.

6 a 12 kilómetros: $1.388,98.

12 a 27 kilómetros: $1.666,78.

Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

Colectivos nacionales:

0 a 3 kilómetros: $742,81.

3 a 6 kilómetros: $861,66.

6 a 12 kilómetros: $1.002,80.

12 a 27 kilómetros: $1.151,36.

Más de 27 kilómetros: $1.337,06.

Trenes:

Primera sección: $420.

Segunda sección: $590.

Tercera sección: $730.

Subte: