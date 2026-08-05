Cortes de luz en seis departamentos de Mendoza este miércoles: en qué zonas y a partir de qué hora
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 5 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 5/8
Guaymallén
- Entre calles Curupaití, Río Salado, Cacheuta, Everest y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Antonelli, hacia el norte de Triunvirato. En calle Proyectada G172 y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Fatigoni, Chacras, Ruta N°7 y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz; Coquimbito. De 8.15 a 10.15 h.
Tupungato
- Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle B, Guidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, camino al Dique Las Tunas. En el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Lugones, entre Doña Anita y El Álamo: El Algarrobo. De 10.00 a 13.30 h.
San Carlos
- Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky; Eugenio bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Constantini II, hacia el sur de calle Costa Canal Uco; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle Las Vírgenes, El Salto, Costa de Las Vías y Sardini; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.
- En Ruta N°77, Calle Pública 7, Ruta Los Claveles y La Correina; Salto De Las Rosas. De 9.30 a 13.00 h.
- En calle Zardini, El Tambo, Los Maitenes y San Francisco; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.