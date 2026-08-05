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Cortes de luz en seis departamentos de Mendoza este miércoles: en qué zonas y a partir de qué hora

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Se anticipa la afectación del servicio eléctrico en distintas zonas de Mendoza.

Se anticipa la afectación del servicio eléctrico en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 5 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este miércoles 5/8

Guaymallén

  • Entre calles Curupaití, Río Salado, Cacheuta, Everest y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Antonelli, hacia el norte de Triunvirato. En calle Proyectada G172 y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • Entre calles Fatigoni, Chacras, Ruta N°7 y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz; Coquimbito. De 8.15 a 10.15 h.

Tupungato

  • Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle B, Guidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, camino al Dique Las Tunas. En el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • En calle Lugones, entre Doña Anita y El Álamo: El Algarrobo. De 10.00 a 13.30 h.

San Carlos

  • Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky; Eugenio bustos. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Constantini II, hacia el sur de calle Costa Canal Uco; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • En calle Las Vírgenes, El Salto, Costa de Las Vías y Sardini; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.
  • En Ruta N°77, Calle Pública 7, Ruta Los Claveles y La Correina; Salto De Las Rosas. De 9.30 a 13.00 h.
  • En calle Zardini, El Tambo, Los Maitenes y San Francisco; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.

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