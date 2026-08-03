¿Sufriste cortes de luz en Mendoza? Fijate si serás bonificado tras una millonaria multa a Edemsa

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) ordenó a la empresa distribuidora EDEMSA a bonificar, a raíz de una sanción complementaria, a usuarios de distintos puntos de Mendoza como consecuencia de reiterados incumplimientos (como cortes de luz, entre otros) en los niveles de calidad del servicio eléctrico establecidos en el Contrato de Concesión.

El monto total de la sanción asciende a $419,1 millones y será aplicado mediante descuentos directos en las facturas de los usuarios afectados.

La medida alcanza a 4.035 usuarios de los distritos de Agua Escondida (Malargüe), Punta de Agua y Villa 25 de Mayo (San Rafael) y Potrerillos (Luján de Cuyo), donde se registraron deficiencias persistentes en la prestación del servicio.

Tras los análisis técnicos realizados, el EPRE constató que EDEMSA "no cumplió en reiterados periodos de control con los estándares de calidad exigidos", motivo por el cual se dispuso la aplicación de sanciones complementarias que se traducen en bonificaciones directas en la factura de los usuarios afectados. El monto de la bonificación a cada usuario depende de la cantidad de interrupciones, el tiempo sin servicio y la energía consumida en el último periodo analizado.

Asimismo, informaron que los usuarios alcanzados por estas sanciones podrán verificar y controlar el monto de la bonificación aplicada ingresando al siguiente sitio web , que es el oficial del EPRE: https://epremendoza.gob.ar/formulario-bonificaciones/ .

Desde el organismo señalaron que personal "estará presente informando y asesorando" a los usuarios sobre esta medida en los siguientes días:

Martes 4 de agosto, de 10 a 12 h, en el Salón de Usos Múltiples Julio Sama (Chacabuco s/n), de Villa 25 de Mayo

Miércoles 5 de agosto, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Potrerillos (Camino El Puma y Las Chilcas)

Del 10 al 14 de agosto, en los distritos de Punta de Agua y Agua Escondida.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Allí brindará información sobre los alcances de las bonificaciones aplicadas y la forma de verificar los montos acreditados, además de responder consultas relacionadas con el servicio eléctrico.

En detalle las sanciones se distribuyen de la siguiente manera:

San Rafael: Distrito Villa 25 de Mayo.

Sanción total de $87.137.130 a distribuir entre 1.109 usuarios.

San Rafael y Malargüe: Distritos Punta de Agua y Agua Escondida.

Sanción total de $183.483.945, a distribuir entre 349 usuarios.

Luján de Cuyo: Distrito Potrerillos.

Sanción total de $148.529.200, a distribuir entre 2.577 usuarios.

Oportunamente, el EPRE requirió a la distribuidora la implementación de medidas correctivas para mejorar la calidad del servicio en los distritos afectados. Si bien Edemsa informó la ejecución y planificación de obras y tareas de mantenimiento, el organismo constató que los usuarios continuaban registrando niveles de calidad inferiores a los establecidos por la normativa vigente, motivo por el cual se avanzó con las sanciones correspondientes.