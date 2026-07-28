Atención: estos son los nueve departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 29 de julio. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad, Luján de Cuyo, Guaymallén, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 29/07/2026
Ciudad
- Entre calles Emilio Civit, Rodríguez, Roca y Martinez de Rozas. De 9.30 a 13.30 h.
Luján de Cuyo
- En el Lateral Este del Acceso Sur, hacia el norte de Juan José Paso y zonas aledañas; Carrodilla. De 8.00 a 10.30 h.
- En Ruta Provincial N°16, entre callejón Funes y Proyectada J389. En calle Proyectada J553 y áreas adyacentes; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.
- En Ruta Provincial N°16, hacia el este de Ruta Nacional N°40. En calle Proyectada J489 y zonas aledañas. Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Hipólito Hirigoyen, 3 de Febrero, Malvinas Argentinas y Víctor Hugo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Francisco del Monte, entre Chacón y calle 345. En calle Urquiza, hacia el sur de San Francisco del Monte y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles Rodríguez Peña y Gabrielli y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En el lateral Sur del Acceso Este, entre Ruta Provincial N°50 y Serpa. En callejón Mirasso y áreas adyacentes; Pedregal. De 9.45 a 12.45 h.
Tunuyán
- En calle 25 de Noviembre, entre Arturo Illia y Carlos Pellegrini. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Derqui, Olazabal, Bombal Sur y La Argentina. En los barrios C.E.C., Bombal y Raíces Del Valle y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Pellegrini, Derqui, Bombal Sur, y Suipacha. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y Escuela 1-564 González Ozo. En el Monasterio del Cristo Orante y Bodega Huentala Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre Ruta Nacional N°40 y Navarro; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En calle Pedro Vargas, Los Filtros, 25 de Mayo y San Pedro; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Dos Pinos, hacia el sur de Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°222 y El Sosneado. En Puesto Rojas y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.