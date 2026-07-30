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Atención: habrá cortes de luz en 8 departamentos de Mendoza este viernes

Según el cronograma de Edemsa, varios departamentos de Mendoza tendrán interrupciones en el servicio eléctrico durante la jornada.

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Se anticipa la afectación del servicio eléctrico en distintas zonas de Mendoza.

Se anticipa la afectación del servicio eléctrico en distintas zonas de Mendoza.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 31 de julio. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Cortes de luz programados para este viernes 31/07/2026

Ciudad

  • En calle Carlos Berdasco, hacia el sur de Avenida Raúl Alfonsín. En Asentamiento Favaloro, Autódromo y en los barrios 31 de Mayo y La Favorita. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

  • En la intersección de calle Chacón y Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 12.00 h.

Luján

  • En calle Aráoz, entre San Martín y Acceso Sur. En el Loteo Rincón de Aráoz y barrio Solares de Gabrielli; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Guardia Vieja, Roque Sáenz Peña, Gugliotti, Viamonte y Las Palmas y zonas aledañas; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Pueyrredón y Perito Moreno y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • En calle El Álamo, entre Valderrama y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
  • En Ruta Provincial N°89, en el Departamento General de Irrigación y áreas adyacentes; San José. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • En calle Guillermo Díaz, entre Castillo y Ruta Nacional N°40 vieja. De 14.30 a 18.30 h.
  • Entre calles Santander, Carril Casas Viejas, La Cancha y Ruta Nacional N°40 vieja y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Los Maitenes, Costa de Las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
  • En Ruta Provincial N°160, entre Línea Ancha y Saavedra. En Estancia Los Amigos y áreas adyacentes; Goudge. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe

  • Entre calles Fortín Malargüe, San Martín, Fuerte Alamito y 16 de Noviembre. De 9.00 a 13.00 h.

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