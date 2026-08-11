Cambios en la SUBE: quiénes pierden el descuento del 50% en los viajes diarios
A partir de este mes, la integración tarifaria dejó de aplicar la bonificación del 50% en el valor del pasaje de subterráneo.
El esquema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una importante actualización en el funcionamiento de la Red SUBE. Desde este mes, quedó sin efecto el descuento del 50% que se otorgaba automáticamente sobre el valor del boleto de subte a los usuarios que realizaban una combinación tras haber utilizado alguna de las líneas de trenes metropolitanos.
La medida impacta de manera directa en el presupuesto diario de miles de trabajadores y estudiantes del conurbano bonaerense que abordan el tren para ingresar a la Capital Federal y luego toman el subte para llegar a sus lugares de trabajo o estudio.
Cómo funciona el nuevo esquema tarifario de la Red SUBE
La quita del beneficio modifica la dinámica de cobro al cambiar de medio de transporte entre ambas jurisdicciones:
Primer tramo (Tren): Se cobra la tarifa habitual según la sección correspondiente dentro de la red ferroviaria.
Segundo tramo (Subte): Al pasar la tarjeta por los molinetes de las estaciones cabeceras o de enlace, la red subterránea cobra el pasaje a tarifa completa sin aplicar la rebaja del 50% por transbordo.
Combinaciones internas: Los descuentos progresivos de la Red SUBE continúan vigentes de forma exclusiva para los trasbordos realizados dentro de la misma jurisdicción porteña o entre combinaciones permitidas dentro de una misma red.
Qué pasa con las tarifas y otros beneficios vigentes
El ajuste se da en el marco de las actualizaciones aplicadas al boleto del subterráneo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a la eliminación de esta integración cruzada, las autoridades confirmaron que siguen operativas las rebajas acordadas para la Tarifa Social Federal, los pases para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, así como las franquicias para estudiantes mediante el Boleto Educativo