SUBE con descuento del 55%: cómo tramitar la Tarifa Social y activar el beneficio

Cada viaje en colectivo, tren o subte volvió a ganar peso en los gastos cotidianos. Para una parte de los usuarios, sin embargo, existe una reducción que puede aliviar ese costo: la Tarifa Social Federal de SUBE . El beneficio continúa vigente, aunque no se acredita sin completar el registro y la activación.

El programa mantiene un descuento nominal del 55% en los servicios adheridos al sistema. No obstante, desde el 1.º de julio de 2026 existe una precisión importante: la bonificación se calcula sobre las tarifas de referencia vigentes al 30 de junio, no necesariamente sobre el precio actual de cada boleto. La Resolución 40/2026 no modificó los grupos alcanzados ni el porcentaje, pero fijó un límite para el aporte financiado por el Estado nacional. Si una jurisdicción aumenta sus tarifas, la diferencia posterior puede quedar fuera de la cobertura.

La información oficial de SUBE incluye a jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo, estudiantes de Progresar, personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de pensiones no contributivas.

También alcanza a monotributistas sociales registrados, personas que cobran el Seguro por Desempleo y participantes de programas como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. La condición de beneficiario debe figurar actualizada en los registros nacionales para que el sistema habilite el atributo.

El trámite digital comienza en Mi Anses. El usuario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social , abrir la sección “Programas y beneficios” y seleccionar “Generar PIN SUBE”. El sistema entrega un código alfanumérico que luego debe cargarse en la cuenta personal de SUBE para vincular el beneficio con la tarjeta. Es indispensable que el plástico esté registrado a nombre del titular y elegido como “SUBE principal”, ya que la tarifa diferencial solo puede aplicarse sobre una tarjeta. Quienes prefieran hacer la gestión presencial pueden concurrir a un Centro de Atención SUBE con su último DNI vigente.

Conseguir el PIN no completa el proceso. Después de vincular la tarjeta hay que actualizarla para que el descuento llegue al plástico. Esto puede hacerse en una Terminal Automática SUBE o desde la aplicación oficial, mediante la opción “Acreditar o consultar”, en un teléfono Android con tecnología NFC. Otra alternativa es Atributo a Bordo: el pasajero avisa al chofer, apoya la tarjeta en el validador y espera el mensaje “ATRIBUTOS APLICADOS”. Esta función ya opera en líneas seleccionadas de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tucumán y Catamarca.

Qué conviene comprobar antes de viajar

Una vez activada, la Tarifa Social se aplica automáticamente y no exige presentar documentación durante el viaje. El beneficio puede utilizarse fuera de la ciudad de residencia, siempre que el servicio opere con SUBE y la tarifa diferencial esté habilitada en esa jurisdicción.

Si la bonificación no aparece, conviene verificar que la tarjeta elegida siga figurando como principal, volver a actualizarla o comunicarse con el 0800-777-SUBE. También será importante observar los futuros aumentos: como el aporte nacional está atado a la referencia del 30 de junio, pagar “55% menos” sobre la tarifa vigente puede no cumplirse de manera exacta en todos los servicios.