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Fuertes vientos: suspendieron las clases presenciales en una localidad de Mendoza

Suspendieron las clases presenciales en Malargüe por fuertes vientos. Es para el turno tarde.

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Zonda en Mendoza 2
Maru Mena / MDZ

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Malargüe para el turno tarde. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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