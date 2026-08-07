Fuertes vientos: suspendieron las clases presenciales en una localidad de Mendoza
Suspendieron las clases presenciales en Malargüe por fuertes vientos. Es para el turno tarde.
La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en Malargüe para el turno tarde. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.