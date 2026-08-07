Se cayó el techo de la escuela de un aula y suspendieron las clases

El cielorraso de dos aulas en una escuela de Guaymallén, precisamente la Escuela Técnica San José Nº 4-118, se desprendió y derivó en que los alumnos tengan que quedarse en sus casas realizando las clases de manera virtual. El colegio está ubicado en la calle Uruguay al 670 de dicho departamento.

La Dirección General de Escuelas (DGE) detalló que el hecho se produjo el día miércoles por la noche, por lo que tuvo que acudir un inspector de Infraestructura Escolar para ir a realizar un relevamiento de lo sucedido. Luego de la inspección se determinó que las clases tanto del jueves como del viernes (en los dos turnos) sean suspendidas solamente en esos dos cursos.