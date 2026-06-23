Vinculación del CUD a la SUBE: qué pasa si no lo hacés y hasta cuándo tenés tiempo

El Gobierno aclaró que el trámite para vincular el CUD a la SUBE es voluntario y no tiene fecha límite, ofreciendo una alternativa ágil para viajar gratis.

La vinculación del CUD a la SUBE es opcional y sin fecha límite.

La vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD ) a la tarjeta SUBE ya está completamente habilitado en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. Sin embargo, el Gobierno nacional aclaró dos puntos importantes: el trámite es opcional y no tiene fecha límite. De esta forma, las personas con discapacidad pueden seguir viajando de manera gratuita con el certificado o la acreditación del beneficio en la tarjeta.

Cómo funciona el nuevo sistema y qué cambia El nuevo sistema permite registrar el CUD a la tarjeta SUBE para viajar con un 100% de descuento en líneas de jurisdicción nacional y trenes, sin necesidad de presentar el certificado. Además, permite, en caso de corresponder, hacerlo con un acompañante. Este mecanismo no reemplaza al sistema actual, sino que convive con él.

Esto significa que quienes prefieran continuar utilizando el certificado físico o digital podrán hacerlo sin inconvenientes. El objetivo es ofrecer una alternativa más ágil, pero sin eliminar el método tradicional. Este método resguarda la información personal al evitar exhibir la documentación diferencial, además, busca promover el fin del uso de credenciales físicas propensas a extravío o fraude.

Hasta cuándo hay tiempo para adherirse Otra de las aclaraciones gira en torno al tiempo para adherirse a este trámite. Ante posibles confusiones se aclaró que no hay plazo para registrarse. Además, el trámite solo requiere tener una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular y contar con el número de tu CUD (son los 10 dígitos que figuran en el documento).

Cómo adquirir la tarjeta SUBE o CUD La tarjeta puede adquirirse en un Punto SUBE habilitado o comprarla en línea para recibirla en tu domicilio, retirarla por correo o en un Centro de Atención.

habilitado o comprarla en línea para recibirla en tu domicilio, retirarla por correo o en un Centro de Atención. Para tramitar el CUD, el interesado debe cumplir una serie de requisitos y presentarse ante una Junta Evaluadora en su localidad. Las empresas de transporte y los conductores deben aceptar tanto el CUD como la acreditación del beneficio mediante SUBE. Foto: Archivo Dónde se puede usar actualmente Actualmente, el beneficio de viajar sin costo con la SUBE vinculada al CUD está disponible en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. En el caso de los colectivos, aplica principalmente en las líneas que circulan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).