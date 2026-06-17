Cómo tramitar el CUD en formato digital paso a paso

El CUD tiene versión digital a través de la app Mi Argentina. Así se accede y qué derechos garantiza.

El CUD digital se genera automáticamente para quienes ya tienen el certificado y validaron su identidad en la app Mi Argentina.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite acceder a los derechos y prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Desde hace un tiempo, además del formato papel tradicional, existe la posibilidad de tenerlo disponible en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.

Cómo funciona el CUD digital El formato digital coexiste con el documento en papel, que las Juntas Evaluadoras de Discapacidad siguen entregando en todo el país. La gran ventaja es que el CUD digital se genera de forma automática para todas las personas mayores de 13 años que ya tengan el certificado físico, posean un perfil digital del ciudadano en Mi Argentina y hayan validado su identidad. No hace falta hacer ningún trámite adicional: si se cumplen esos requisitos, el documento digital aparece directamente en la aplicación.

Además, los padres y madres pueden visualizar el CUD digital de sus hijos menores de edad asociándolos a su propio perfil en Mi Argentina.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El Certificado Único de Discapacidad tiene versión digital, que coexiste con el formato papel tradicional. Foto: Archivo Qué derechos garantiza el CUD Contar con el certificado, en cualquiera de sus dos formatos, habilita una serie de derechos establecidos por ley. En salud, garantiza la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación vinculadas a la discapacidad certificada, incluyendo medicamentos, equipamiento y tratamientos. En transporte, permite trasladarse de forma gratuita en el transporte público terrestre.

También da acceso a asignaciones familiares específicas, como la ayuda escolar anual y la asignación familiar por hijo con discapacidad. A esto se suman exenciones de pago en peajes e impuestos municipales o patentes, que deben tramitarse ante la autoridad correspondiente en cada caso, y el Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el estacionamiento libre en los espacios habilitados, sin importar el vehículo utilizado.