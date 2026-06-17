Cómo tramitar el CUD en formato digital paso a paso
El CUD tiene versión digital a través de la app Mi Argentina. Así se accede y qué derechos garantiza.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público válido en todo el país que permite acceder a los derechos y prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Desde hace un tiempo, además del formato papel tradicional, existe la posibilidad de tenerlo disponible en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.
Cómo funciona el CUD digital
El formato digital coexiste con el documento en papel, que las Juntas Evaluadoras de Discapacidad siguen entregando en todo el país. La gran ventaja es que el CUD digital se genera de forma automática para todas las personas mayores de 13 años que ya tengan el certificado físico, posean un perfil digital del ciudadano en Mi Argentina y hayan validado su identidad. No hace falta hacer ningún trámite adicional: si se cumplen esos requisitos, el documento digital aparece directamente en la aplicación.
Además, los padres y madres pueden visualizar el CUD digital de sus hijos menores de edad asociándolos a su propio perfil en Mi Argentina.
Qué derechos garantiza el CUD
Contar con el certificado, en cualquiera de sus dos formatos, habilita una serie de derechos establecidos por ley. En salud, garantiza la cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación vinculadas a la discapacidad certificada, incluyendo medicamentos, equipamiento y tratamientos. En transporte, permite trasladarse de forma gratuita en el transporte público terrestre.
También da acceso a asignaciones familiares específicas, como la ayuda escolar anual y la asignación familiar por hijo con discapacidad. A esto se suman exenciones de pago en peajes e impuestos municipales o patentes, que deben tramitarse ante la autoridad correspondiente en cada caso, y el Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el estacionamiento libre en los espacios habilitados, sin importar el vehículo utilizado.
Cómo obtener el CUD por primera vez
Para quienes todavía no tienen el certificado, el primer paso es reunir la documentación médica correspondiente junto con el equipo de salud que atiende a la persona: certificados, informes, planillas y estudios complementarios. Luego hay que completar la consulta personalizada en el sitio de Argentina.gob.ar para saber qué documentación llevar y dónde solicitar el turno con la Junta Evaluadora.
Una vez asignado el turno, hay que asistir el día indicado para la evaluación. El certificado, o en su caso la denegatoria, puede retirarlo cualquier persona mayor de 18 años con el documento original de quien fue evaluado, en el lugar y la fecha que se informen.