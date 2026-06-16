Cómo registrar el CUD en la tarjeta SUBE: la guía completa para viajar con el 100% de descuento

La activación del CUD en la tarjeta SUBE permite el acceso al boleto gratuito en el transporte público, simplificando la acreditación del beneficio.

A partir del próximo 19 de junio, quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán vincularlo directamente con su tarjeta SUBE. Este nuevo trámite simplifica la acreditación del beneficio y garantiza el acceso al boleto gratuito en el transporte público.

¿Qué es el CUD en la SUBE? El CUD es el documento público de validez nacional que acredita la condición de una persona y le otorga acceso a diversos derechos y beneficios sociales instituidos por ley.

Al asociarlo de manera digital con la tarjeta SUBE, las personas titulares pueden viajar al 100% de descuento en colectivos, subtes y trenes. El principal avance de esta medida es la comodidad: una vez realizada la vinculación, ya no será estrictamente necesario mostrar el certificado físico ni el DNI al chofer o al personal de las estaciones en cada viaje, agilizando el ingreso al transporte.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El nuevo trámite evita tener que mostrar el Certificado Único de Discapacidad en formato físico al momento de viajar. Foto: Archivo Paso a paso para activarlo Registrar la tarjeta: ingresar a la página web oficial de SUBE o descargar la app móvil y registrar la tarjeta asociada al DNI del beneficiario.





Asociar el CUD: dentro del perfil del usuario, seleccionar la opción para vincular atributos sociales e ingresar el número de gestión que figura en el Certificado Único de Discapacidad vigente.





Validar el trámite: una vez que el sistema digital cruza los datos y aprueba la solicitud, el beneficio debe acreditarse apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) o utilizando la función "Acreditar Carga" desde la aplicación móvil con tecnología NFC. ¿Qué pasa con los acompañantes? Una de las dudas más frecuentes se da en los casos donde el certificado médico especifica que la persona con discapacidad requiere de un acompañante para movilizarse.