Sin presentar el CUD: cómo viajar gratis con la SUBE desde junio

A partir del 19 de junio, quienes cuenten con CUD podrán viajar gratis en colectivos y trenes con la SUBE, sin necesidad de presentar la credencial.

Las personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder al descuento del 100% en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la SUBE, sin necesidad de presentar la credencial al momento de viajar gratis.

Cómo funciona el nuevo sistema y desde cuando El nuevo mecanismo comenzará a funcionar el 19 de junio y permitirá vincular el CUD a una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. De esta manera, se elimina la necesidad de presentar la credencial física al momento de viajar, ya que el descuento del 100% se aplicará directamente al utilizar la tarjeta.

tarjeta sube colectivos transporte La SUBE permitirá acceder al descuento del 100% en transporte. Rodrigo D'Angelo / MDZ No obstante, este sistema no reemplaza al actual, sino que ambos convivirán. Esto significa que quienes prefieran continuar utilizando el CUD en formato físico podrán hacerlo sin inconvenientes, manteniendo las condiciones vigentes para acceder al beneficio.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional en conjunto con el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE, y se implementará de manera gradual. En una primera etapa, abarcará colectivos de jurisdicción nacional y trenes, con el objetivo de extenderse progresivamente a otras regiones del país.

Cómo acceder al beneficio Para acceder al beneficio, los usuarios deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla al número de CUD a través del sitio oficial. Luego, será necesario activar el beneficio mediante una terminal automática, la app SUBE o directamente en el colectivo. En caso de contar con acompañante, el descuento también se aplicará utilizando la misma tarjeta.