Cómo asociar el CUD a la tarjeta SUBE para viajar gratis: guía paso a paso

El beneficio del CUD permite viajar con 100% de descuento en trenes y colectivos nacionales; la adhesión es gratuita, opcional y no tiene fecha límite.

Desde mediados de junio, las personas con Certificado Único de Discapacidad tienen una nueva forma de acceder al transporte público gratuito: asociar el CUD con una tarjeta SUBE. El trámite se completa en pocos minutos, no tiene costo y evita mostrar el certificado en cada viaje, aunque su realización es completamente opcional.

La modalidad comenzó a funcionar el 19 de junio de 2026 y, en su primera etapa, alcanza a los trenes y colectivos de jurisdicción nacional. Para utilizarla se necesita un CUD vigente, su número de diez dígitos y una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario. La implementación en líneas provinciales o municipales será progresiva y dependerá de la adhesión de cada jurisdicción, según la información publicada por el Gobierno nacional.

Cómo vincular el CUD con la tarjeta SUBE El primer paso es ingresar al sitio oficial de SUBE y registrar la tarjeta, en caso de que todavía no tenga un titular asociado. Luego hay que iniciar sesión en la cuenta personal, entrar en la sección “Beneficios” y escribir los diez números que identifican al Certificado Único de Discapacidad. Antes de confirmar, conviene controlar que los datos sean correctos y que la SUBE utilizada figure a nombre de la misma persona. La carga online demora menos de cinco minutos y no requiere presentar documentación en una oficina. En el caso de los menores, el CUD también debe vincularse con una tarjeta registrada a nombre del niño o adolescente.

Una vez realizada la asociación digital, queda un último paso: activar el beneficio en la tarjeta física. Esto puede hacerse apoyándola en una Terminal Automática SUBE o desde la aplicación oficial, disponible en teléfonos Android 6 o superiores con tecnología NFC. En la app se debe seleccionar “Acreditá o consultá saldo”, elegir “Ver saldo” y acercar la tarjeta a la parte trasera del celular. También es posible completar la activación en la validadora de un colectivo, después de avisarle al conductor. Sin esta instancia, la vinculación puede figurar en la cuenta, pero el descuento todavía no estará aplicado en la tarjeta.

Foto: Argentina.gob.ar Cómo viajar después de activar el beneficio En los colectivos nacionales, el pasajero debe indicarle el destino al conductor y apoyar la SUBE en la máquina hasta que la operación quede confirmada. Para viajar en tren, debe acercarla al molinete o validador tanto al ingresar como al salir de la estación.