Plazo fijo: cuánto pagan los 10 principales bancos por $1.000.000 a 30 días

La brecha entre las tasas de interés de los principales bancos para un plazo fijo de $1.000.000 puede generar una diferencia de más de $4.100 mensuales.

Banco Provincia lidera el ranking de los diez bancos más grandes con una TNA del 19,5% para plazo fijo a 30 días. Foto: Shutterstock

Las tasas de plazo fijo siguen moviéndose y la diferencia entre bancos puede significar varios miles de pesos al mes para quienes tienen sus ahorros depositados. Según los datos informados por el Banco Central al martes 16 de junio, en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, así queda el ranking de los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país.

Cuánto rinde $1.000.000 a 30 días en cada banco Banco Provincia encabeza el ranking con una TNA del 19,5%. Un depósito de $1.000.000 a 30 días genera $16.027,40 de interés, con un monto final de $1.016.027,40.





Banco Nación se ubica en segundo lugar con 19% TNA. El mismo monto invertido genera $15.616,44 de interés, con un total de $1.015.616,44.





BBVA ofrece una TNA del 18,75% y un rendimiento de $15.410,96, con un total de $1.015.410,96.





Banco Macro paga 18,5% TNA, lo que representa $15.205,48 de interés y un monto final de $1.015.205,48.





ICBC y Banco Credicoop comparten la misma tasa, 17,5% TNA, con un rendimiento de $14.383,56 y un total de $1.014.383,56 en ambos casos.





Banco Ciudad ofrece 17% TNA, con un interés de $13.972,60 y un total de $1.013.972,60.





Banco Patagonia paga 16% TNA, generando $13.150,68 de interés, con un monto final de $1.013.150,68.





Banco Galicia se ubica en 15% TNA, con un rendimiento de $12.328,77 y un total de $1.012.328,77.





En el extremo más bajo del ranking aparece Banco Santander, con una TNA del 14,5%. El interés generado es de $11.917,81, con un total de $1.011.917,81. plazo fijo Las tasas vienen de una caída sostenida: el año pasado los principales bancos superaban cómodamente el 20% anual, hoy ninguno llega a esa marca. Foto: Archivo La diferencia entre el mejor y el peor Entre la tasa más alta y la más baja del ranking hay una brecha de cinco puntos porcentuales. En la práctica, eso significa que colocar $1.000.000 en Banco Provincia en lugar de Banco Santander genera más de $4.100 de diferencia en un solo mes.

Vale aclarar que estos valores corresponden a depósitos intransferibles a 30 días para clientes. Algunos bancos, como Banco Provincia, ofrecen tasas distintas para no clientes, que en este caso llega al 21% a través de operaciones online.