Anmat prohibió este vinagre de limpieza: no tenía registro sanitario válido
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización del producto por graves irregularidades.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización del Vinagre Concentrado de la marca Vint, un producto que se vendía como limpiador multiuso sin contar con registro sanitario habilitado. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3665/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El producto se comercializaba a través de la página web de la propia marca, que lo promocionaba con una concentración de acidez del 10%, más del doble que los vinagres tradicionales, y lo presentaba como un limpiador efectivo para reemplazar productos químicos agresivos en baños y cocinas.
Un número de registro que no correspondía
La investigación de Anmat comenzó cuando inspectores del Servicio de Domisanitarios detectaron que el número de RNE que figuraba en la etiqueta del producto no correspondía a ningún establecimiento habilitado. Al indagar más, el organismo descubrió que ese mismo número de registro pertenecía a otro producto completamente distinto: un vinagre de alcohol elaborado por una empresa que no tenía ninguna relación con la marca Vint.
Anmat también citó a la firma MC Fragancias S.A., que tiene registrado un limpiador multiuso bajo la misma marca Vint, para que reconociera si el vinagre concentrado era su producto. La empresa lo negó: aseguró que no fabricaba ese vinagre ni tenía relación con la página web donde se promocionaba. Según informó, el responsable era otra firma, The Vint Store S.A.S., a la que Anmat intentó notificar sin éxito, ya que el envío no pudo entregarse en el domicilio declarado.
Qué resolvió el organismo
Ante la imposibilidad de verificar las condiciones de fabricación y la falta de un responsable identificable, Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad del producto en todo el territorio nacional, incluyendo las plataformas de venta electrónica. La medida también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.