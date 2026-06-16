Anmat prohibió este vinagre de limpieza: no tenía registro sanitario válido

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización del Vinagre Concentrado de la marca Vint, un producto que se vendía como limpiador multiuso sin contar con registro sanitario habilitado. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3665/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El producto se comercializaba a través de la página web de la propia marca, que lo promocionaba con una concentración de acidez del 10%, más del doble que los vinagres tradicionales, y lo presentaba como un limpiador efectivo para reemplazar productos químicos agresivos en baños y cocinas.

Con sólo limón, sal y vinagre prepara productos caseros de limpieza para tu hogar Foto: Shutterstock El producto se promocionaba como limpiador multiuso con una concentración de acidez del 10%, pero el número de registro de su etiqueta correspondía a otra marca. Foto: Shutterstock Un número de registro que no correspondía La investigación de Anmat comenzó cuando inspectores del Servicio de Domisanitarios detectaron que el número de RNE que figuraba en la etiqueta del producto no correspondía a ningún establecimiento habilitado. Al indagar más, el organismo descubrió que ese mismo número de registro pertenecía a otro producto completamente distinto: un vinagre de alcohol elaborado por una empresa que no tenía ninguna relación con la marca Vint.

Anmat también citó a la firma MC Fragancias S.A., que tiene registrado un limpiador multiuso bajo la misma marca Vint, para que reconociera si el vinagre concentrado era su producto. La empresa lo negó: aseguró que no fabricaba ese vinagre ni tenía relación con la página web donde se promocionaba. Según informó, el responsable era otra firma, The Vint Store S.A.S., a la que Anmat intentó notificar sin éxito, ya que el envío no pudo entregarse en el domicilio declarado.