El desgarrador relato de la hija del sanjuanino desaparecido luego del brutal terremoto en Colombia

“ Estamos desesperados desde que ocurrió todo esto ”. Con esas palabras, Carla Cáceres describió la incertidumbre que atraviesa su familia desde que perdió contacto con su padre, Carlos Luis Cáceres , un sanjuanino de 69 años que vive en Colombia y del que no tienen noticias luego del fuerte terremoto que sacudió al país.

Carlos es oriundo del departamento Rivadavia , en San Juan, y actualmente está radicado en Dosquebradas , en el área de Pereira. Desde que se produjo el sismo, Carla intentó comunicarse reiteradamente con él, pero hasta el momento no obtuvo ninguna respuesta.

La principal dificultad está en las comunicaciones. Las líneas telefónicas de las zonas afectadas permanecen colapsadas y la familia no logra establecer contacto con el hombre. La situación genera todavía más preocupación por su edad y porque, ante una eventual emergencia, podría no recordar los números telefónicos de sus familiares para pedir ayuda.

Mientras espera alguna señal, Carla permanece pendiente de las noticias que llegan desde Colombia. “ Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar ”, contó al diario Tiempo de San Juan. La joven mantiene la esperanza de encontrar alguna imagen o información que permita confirmar que su padre está a salvo.

“ Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada ”, relató, reflejando la incertidumbre que atraviesa la familia mientras continúan las tareas de asistencia y búsqueda en las zonas afectadas.

La distancia también complica la situación. Carla se encuentra en San Juan y, según explicó, no cuentan con conocidos o allegados directos en el lugar que puedan acercarse hasta la vivienda de Carlos para comprobar si se encuentra allí.

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El hombre dejó San Juan hace varios años en busca de nuevas oportunidades laborales. Primero se instaló durante un largo período en España y, hace aproximadamente cinco años, decidió radicarse en Colombia. Según contó su hija, tenía previsto regresar próximamente a su provincia natal para reencontrarse con sus seres queridos.

Ahora, aquel regreso quedó en suspenso. La familia espera una noticia que permita terminar con la incertidumbre y saber qué ocurrió con Carlos después del terremoto.