El Paso Cristo Redentor continuará inhabilitado este martes
El corredor internacional se mantiene cerrado para todo tipo de vehículos por las condiciones climáticas y extiende el récord de cierre consecutivo.
El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado este martes 11 de agosto debido a las inclemencias climáticas que todavía afectan a la alta montaña. El Sistema Integrado Cristo Redentor figura como “cerrado hasta nuevo aviso” y no hay una fecha confirmada para la reapertura.
Con esta nueva jornada sin tránsito internacional, el cierre llega a 28 días consecutivos. De esta manera, el corredor continúa extendiendo el récord que había alcanzado este lunes, cuando superó la marca de 26 días consecutivos registrada durante el temporal de 2023.
En los principales puntos de la cordillera las temperaturas permanecen bajo cero. En Uspallata se registran -1°C, mientras que Punta de Vacas marca -6°C, Puente del Inca -9°C y Las Cuevas -10°C.
El tránsito continúa suspendido
La medida alcanza a todo tipo de vehículos, por lo que camiones, colectivos y vehículos particulares no pueden utilizar el corredor internacional para cruzar hacia Chile.
El cierre se mantiene mientras las autoridades continúan siguiendo la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de la Ruta Nacional N°7. Las intensas nevadas de las últimas semanas dejaron una importante acumulación de nieve en distintos sectores de la alta montaña.
Además, el Paso Pehuenche también permanece cerrado, por lo que este martes tampoco se encuentra habilitado ese corredor como alternativa terrestre entre Mendoza y Chile.
Por ahora, el Cristo Redentor continúa cerrado hasta nuevo aviso y el récord de días consecutivos sin tránsito internacional sigue creciendo. La reapertura dependerá de que las condiciones climáticas permitan garantizar una circulación segura por todo el corredor.