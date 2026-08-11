El Paso Cristo Redentor continuará inhabilitado este martes

El corredor internacional se mantiene cerrado para todo tipo de vehículos por las condiciones climáticas y extiende el récord de cierre consecutivo.

El cierre se mantiene por el fuerte temporal que afectó durante semanas a la alta montaña mendocina y dejó importantes acumulaciones de nieve sobre distintos sectores de la Ruta Nacional N°7.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado este martes 11 de agosto debido a las inclemencias climáticas que todavía afectan a la alta montaña. El Sistema Integrado Cristo Redentor figura como “cerrado hasta nuevo aviso” y no hay una fecha confirmada para la reapertura.

Con esta nueva jornada sin tránsito internacional, el cierre llega a 28 días consecutivos. De esta manera, el corredor continúa extendiendo el récord que había alcanzado este lunes, cuando superó la marca de 26 días consecutivos registrada durante el temporal de 2023.

En los principales puntos de la cordillera las temperaturas permanecen bajo cero. En Uspallata se registran -1°C, mientras que Punta de Vacas marca -6°C, Puente del Inca -9°C y Las Cuevas -10°C.

El tránsito continúa suspendido La medida alcanza a todo tipo de vehículos, por lo que camiones, colectivos y vehículos particulares no pueden utilizar el corredor internacional para cruzar hacia Chile.

El cierre se mantiene mientras las autoridades continúan siguiendo la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de la Ruta Nacional N°7. Las intensas nevadas de las últimas semanas dejaron una importante acumulación de nieve en distintos sectores de la alta montaña.