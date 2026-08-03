Paso Cristo Redentor: cuál es el estado del cruce fronterizo y cuándo podría abrir

Este lunes se cumplieron 20 días consecutivos desde que el Paso Internacional Cristo Redentor fuera cerrado debido al fuerte temporal que afecta a alta montaña. Con nevadas pronosticadas para los próximos días, el interrogante que surge pasa en torno a cuándo se volverá a habilitar la circulación.

En Mendoza se estima que unos 1.500 camiones permanecen a la espera de la reapertura del corredor internacional. A diferencia de otros inviernos, hasta el momento no se registraron inconvenientes importantes con los choferes que aguardan en los paradores habilitados, donde reciben asistencia mientras continúa el temporal.

En ese contexto, desde la Unidad de Pasos Fronterizos (UPF) del Ministerio del Interior de Chile brindaron detalles sobre una posible reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Según detalló Sergio Salazar, jefe de la UPF, la reapertura del cruce fronterizo requiere una evaluación y decisión coordinada entre Argentina y Chile. "Solo podrá concretarse cuando ambos países cuenten simultáneamente con las condiciones necesarias para garantizar un tránsito seguro y una adecuada operación", explicó el funcionario.

De este modo, desde la UPF remarcaron que no existe una fecha definida para la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, ya que la decisión estará supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas en alta montaña. De momento, las incesantes nevadas atentan contra eso.

Así, en un escenario en el que las intensas nevadas parecen no dar tregua, funcionarios de ambos lados de la cordillera han mantenido reuniones para compartir las medidas adoptadas para hacerle frente a la contingencia. "Los inconvenientes que se han producido no obedecen a falta de preparación o de capacidad operativa de los complejos fronterizos, sino a factores externos, principalmente climáticos, que pueden afectar la transitabilidad de las rutas e impedir temporalmente una operación continua durante las 24 horas”, explicó Salazar.

En ambos lados del Paso Internacional Cristo Redentor trabajan para despejar las rutas. Osvaldo Valle

La situación en otros cruces fronterizos entre Argentina y Chile

Desde la UPF remarcaron que pasos alternativos como Jama, Pino Hachado y Cardenal Antonio Samoré se encuentran operativos, aunque aclaran que dichos corredores pueden experimentar intermitencias o restricciones puntuales debido a condiciones meteorológicas adversas.