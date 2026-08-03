Incucai aprobó un nuevo protocolo para aumentar la cantidad de donantes de órganos: cómo es

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) aprobó las Normas para la Aplicación de la Técnica de Perfusión Regional Normotérmica (PRN) abdominal, torácica y toracoabdominal, mediante la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La decisión establece un marco nacional para utilizar esta técnica en los procesos de procuración de órganos en asistolia controlada, es decir, en situaciones en las que el fallecimiento del donante se produce por el cese irreversible de las funciones circulatorias tras la adecuación del esfuerzo terapéutico.

La PRN permite oxigenar y preservar los órganos a temperatura corporal normal después del fallecimiento del donante , mediante el restablecimiento controlado del flujo sanguíneo.

Según la resolución, su implementación apunta a evitar el deterioro de los órganos y mejorar el pronóstico de los receptores, incrementando así la cantidad de órganos que pueden ser utilizados para trasplante.

El documento aprobado fija un marco común de actuación para todas las jurisdicciones del país e incluye:

criterios de selección de donantes y receptores;

condiciones técnicas para aplicar la PRN;

responsabilidades de los equipos intervinientes;

procedimientos para garantizar seguridad, trazabilidad y calidad;

requisitos de capacitación y organización para las instituciones habilitadas.

Cómo se elaboró la norma

Para redactar el protocolo se conformó una comisión asesora integrada por especialistas de distintas regiones del país, vinculados a equipos de procuración y trasplante. Además, la Comisión Federal de Trasplantes (COFETRA), que reúne a los organismos provinciales de procuración bajo coordinación del INCUCAI, brindó asesoramiento y aprobación técnica.

Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Donación en Asistolia (Resolución INCUCAI 327/2023), los procesos de donación en asistolia en Argentina se enfocaron principalmente en la utilización de riñones.

Los casos en los que se consideró la donación de órganos torácicos o abdominales mediante esta técnica fueron hasta ahora muy limitados. La incorporación de la Perfusión Regional Normotérmica busca ampliar progresivamente ese escenario.