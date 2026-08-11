Después de un lunes muy frío, esto pasará este martes en Mendoza

El pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura en Mendoza, heladas y nuevas nevadas en alta montaña.

La mínima para este martes será de 1°.

Siguen las bajas temperaturas en Mendoza este martes. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. Las primeras horas serán gélidas en la provincia, por lo que se recomienda salir con abrigo.

La mínima será de apenas 1°, con heladas en los oasis cultivados, mientras que durante la tarde la máxima alcanzará los 13°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones importantes y, tras varias jornadas complicadas, este martes no rigen alertas meteorológicas.

En Mendoza, el 9 de Julio estará marcado por nevadas persistentes y fuertes ráfagas en la zona cordillerana. Alf Ponce Mercado / MDZ Nevadas intensas en la cordillera En la cordillera, sin embargo, continuarán las nevadas. Las condiciones en alta montaña seguirán siendo adversas y se espera que el paso internacional continúe cerrado mientras persistan las precipitaciones y las tareas necesarias para despejar la ruta.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa otro pequeño ascenso de la temperatura en Mendoza. Se espera nubosidad variable, heladas parciales, una mínima de 2° y una máxima de 14°. En la cordillera podrían registrarse nevadas débiles.