Después de un lunes muy frío, esto pasará este martes en Mendoza
El pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura en Mendoza, heladas y nuevas nevadas en alta montaña.
Siguen las bajas temperaturas en Mendoza este martes. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. Las primeras horas serán gélidas en la provincia, por lo que se recomienda salir con abrigo.
La mínima será de apenas 1°, con heladas en los oasis cultivados, mientras que durante la tarde la máxima alcanzará los 13°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones importantes y, tras varias jornadas complicadas, este martes no rigen alertas meteorológicas.
Nevadas intensas en la cordillera
En la cordillera, sin embargo, continuarán las nevadas. Las condiciones en alta montaña seguirán siendo adversas y se espera que el paso internacional continúe cerrado mientras persistan las precipitaciones y las tareas necesarias para despejar la ruta.
Para el miércoles, el pronóstico anticipa otro pequeño ascenso de la temperatura en Mendoza. Se espera nubosidad variable, heladas parciales, una mínima de 2° y una máxima de 14°. En la cordillera podrían registrarse nevadas débiles.
El jueves volverá a bajar levemente la temperatura. La jornada estará parcialmente nublada, con vientos de dirección variable, una mínima de 2° y una máxima de 12°. Las nevadas débiles continuarán en la cordillera.