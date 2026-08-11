Desesperación: un sanjuanino de 69 años es buscado tras el terremoto que golpeó a Colombia

La familia de Carlos Luis Cáceres , un sanjuanino de 69 años radicado en Colombia, atraviesa horas de angustia luego de perder contacto con él tras el fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió al país este lunes.

Cáceres nació en Rivadavia y actualmente reside en Dosquebradas , en las inmediaciones de Pereira, una de las zonas alcanzadas por el movimiento sísmico. Desde el momento del terremoto, su hija Carla, quien permanece en San Juan, no logró volver a comunicarse con él.

La falta de información se debe, en gran parte, a las dificultades que atraviesan las comunicaciones en las zonas afectadas. Las líneas telefónicas presentan interrupciones y la familia todavía no pudo confirmar si el hombre se encuentra a salvo.

La preocupación es mayor debido a que Cáceres es una persona mayor y, según explicó su hija al diario Tiempo de San Juan, podría no recordar los números de sus familiares en caso de necesitar comunicarse durante una emergencia. Ante esta situación, Carla sigue de manera permanente las noticias y las redes sociales colombianas con la esperanza de encontrar alguna señal sobre su padre.

El sanjuanino dejó la provincia hace varios años en busca de oportunidades laborales. Durante un tiempo vivió en España y, hace aproximadamente cinco años, se instaló en Colombia. Según contó su hija, tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos.

El terremoto de este lunes tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, al oeste de Colombia.

Mientras la familia intenta obtener noticias, Colombia continúa con los operativos de rescate luego del terremoto registrado el lunes a las 7.34 hora local, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

El sismo provocó graves daños en distintas regiones del país y también fue percibido en Ecuador y Panamá. Hasta este martes, el balance consignado en el texto señala al menos 169 muertos, más de 570 heridos y 61 edificios colapsados.

Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para asistir a los damnificados y localizar a las personas cuyo paradero todavía se desconoce. El Gobierno colombiano declaró la emergencia nacional y señaló que más de 1.400 familias fueron afectadas por el desastre.