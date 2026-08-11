Qué se sabe del terremoto de magnitud 7,4 que causó más de un centenar de muertos y graves daños en Colombia

Es el "sismo más fuerte que se ha sentido en la última década" en Colombia.

Así valoró el director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, el terremoto de magnitud 7,4 que este lunes en la mañana sacudió el occidente de Colombia, causando decenas de muertos e importantes daños materiales.

El potente sismo tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, aunque se sintió en gran parte de Colombia, así como en Panamá, Venezuela y varias provincias de Ecuador, incluida Pichincha, cuya capital es Quito.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvo una profundidad de 107 km y se produjo a las 7:34 am hora local.

Posteriormente, el Servicio Geológico Colombiano registró a las 8:18 am una réplica de magnitud 4,6 y profundidad superficial, con epicentro en Nóvita, Chocó.

Según el último balance del lunes por la tarde, el terremoto causó 132 muertos y más de 500 heridos.

Más de medio centenar de edificios fueron reportados como colapsados, mientras las autoridades continúan evaluando los daños.

Numerosos edificios se derrumbaron y otros fueron evacuados como medida de precaución en Bogotá y en ciudades del Eje Cafetero, así como en los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, entre otros lugares.

Varios gobiernos del continente, incluyendo Estados Unidos, Ecuador, Brasil, El Salvador y Venezuela han ofrecido enviar equipos de rescatistas para que contribuyan en las labores de búsqueda de sobrevivientes y víctimas.

Asimismo, países de la Unión Europea expresaron su solidaridad y ofrecieron su ayuda.

BBC Mundo te cuenta las claves de esta tragedia en Colombia.

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

BBC

El Servicio Geológico Colombiano recolecta reportes de los ciudadanos sobre cómo se sintió el terremoto en sus respectivos municipios.

Hasta media tarde de este lunes había recibido más de 14.000 reportes desde más de 600 municipios.

Estos permiten concluir que el terremoto se sintió con mayor intensidad en departamentos del litoral Pacífico —como Chocó, Valle del Cauca y Cauca—, y en el Eje Cafetero —Risaralda, Caldas y Quindío—.

La mayoría de las víctimas mortales de las que se tiene conocimiento se concentran en los departamentos de Risaralda (cuya capital es Pereira) y Valle del Cauca (Cali).

En algunos municipios, se reportan daños moderados.

La Aeronáutica Civil confirmó que más de diez aeropuertos fueron impactados por el terremoto y en siete se suspendieron operaciones, entre ellos los de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

EPA Pereira fue una de las localidades más golpeadas por el sismo.

Vídeos difundidos por medios colombianos muestran edificios residenciales parcialmente destruidos en Pereira, a menos de 100 kilómetros del epicentro, y en Manizales, así como en Cali y en otras localidades del departamento del Chocó.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el departamento donde estuvo el epicentro del terremoto, informó la tarde del lunes que en ese departamento hay al menos 69 heridos y que la red de atención en Quibdó, la capital de Chocó, está colapsada.

"Tenemos afectaciones en la mayoría de los municipios en las cinco subregiones, no hay servicio de energía ni servicio de comunicación celular".

Varias zonas del Chocó son completamente inaccesibles por tierra.

Córdoba pidió el apoyo del gobierno nacional para atender a los heridos, rescatar a personas atrapadas, y para que los organismos de emergencia puedan llegar a zonas que permanecen aisladas.

En Bahía Solano, un municipio del Chocó, se informó este lunes sobre la muerte de Mateo Valencia, hijo del alcalde, Leonel Valencia.

El menor, de 6 años, se encontraba en su escuela cuando se produjo el sismo.

EPA Más de 30 edificaciones se derrumbaron en Cali.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad de mayor peso económico y demográfico de Colombia, es uno de los puntos más afectados por el terremoto.

Su alcalde, Alejandro Eder, le dijo a la BBC que sus funcionarios han podido confirmar el derrumbe de 32 edificaciones.

Agregó que 38 personas han sido rescatadas de los escombros.

Al mismo tiempo, al menos 380 personas resultaron heridas durante el sismo, lo que ha provocado el colapso de su red hospitalaria.

"Hay cuatro instituciones de gran envergadura, de gran tamaño, que han tenido que evacuar a la totalidad de los pacientes", señaló el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar.

"Es probable que ninguna de ellas pueda entrar en operación en las próximas horas", agregó.

Escobar anunció "expansiones hospitalarias transitorias de urgencia para poder atender la gran cantidad, no solo de heridos, sino de pacientes que tuvieron que ser evacuados de la infraestructura hospitalaria seriamente afectada".

Getty Images Edificio derrumbado en Manizales.

En Manizales, capital del departamento de Caldas, en el Eje Cafetero, se reportaron decenas de edificaciones dañadas.

El alcalde de la ciudad, Jorge Eduardo Rojas, indicó que "más de 12 edificios" y "más de 20 viviendas" quedaron total o parcialmente destruidos.

Una de las estructuras afectadas en esa localidad fue la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario.

Se trata de una iglesia de estilo neogótico, diseñada por el arquitecto francés Julien Polti y construida con hormigón armado entre 1928 y 1939.

Cuenta con una aguja central de más de 100 metros que la convierte en la catedral más alta de Colombia y una de las más altas de Latinoamérica.

Fue declarada símbolo de Manizales y Bien de Interés Cultural del ámbito nacional en 1984.

Una de sus torres laterales fue derribada durante un sismo ocurrido en 1962, por lo que tuvo que ser reconstruida.

Getty Images La catedral de Manizales sufrió importantes daños.

Getty Images Daños causados por el terremoto en la ciudad de Pereira.

También resultó muy golpeada la ciudad de Pereira, ubicada entre Cali y Manizales y a 55 km del epicentro estimado del terremoto.

Videos verificados por la BBC muestran la magnitud de los daños en toda la ciudad.

En la Plaza Bolívar, la principal de Pereira, las imágenes muestran el derrumbe de al menos un edificio, que esparció escombros y polvo por el espacio abierto donde se había congregado mucha gente.

Al este, se ve cómo un edificio de apartamentos de cuatro pisos se tambalea y luego se derrumba en la intersección de las calles 8 y 13.

Otras imágenes muestran el derrumbe de al menos un edificio cerca de la Avenida Belalcázar.

¿Cómo ha reaccionado el nuevo gobierno?

https://twitter.com/ABDELAESPRIELLA/status/2086959971271401665

Juramentado casualmente en Cali menos de 72 horas antes del desastre, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha sido puesto a prueba con este sismo.

El nuevo mandatario declaró el estado de emergencia nacional y anunció que en este momento "la prioridad es rescatar a las personas que están bajo los escombros".

En un mensaje en X, De la Espriella dijo que convocó un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y aseguró que liderará "personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas".

Las autoridades colombianas movilizaron cinco pelotones de soldados rescatistas del ejército para enviarlos a las zonas afectadas.

Las unidades están capacitadas para realizar labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y disponen de herramientas especializadas, equipos tecnológicos y perros entrenados para detectar personas bajo los escombros, informó Caracol Radio.

Imágenes reproducidas por ese medio muestran a los militares reunidos con camillas, plantas eléctricas, material de extracción y otros equipos para desplazarse a los lugares afectados.

En otro mensaje publicado en X la tarde de este lunes, De la Espriella hizo un llamado a la "unidad inquebrantable de la nación" y afirmó que el Estado "no cederá ni flaqueará" ante la "adversidad que hoy aflige a nuestro pueblo".

Señaló que el gobierno está asumiendo la atención a las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas con "determinación, plena dedicación y compromiso absoluto".

Getty Images Rescatistas y vecinos se volcaron a la búsqueda de sobrevivientes.

¿Cómo se originó el terremoto?

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio San José del Palmar, ubicado en el oeste de la cordillera Occidental, una zona de intensa actividad tectónica.

Allí, frente al Pacífico, la placa de Nazca avanza hacia el este y se introduce bajo la Sudamericana unos 65 milímetros por año.

La profundidad del terremoto indica que su epicentro estuvo dentro de la placa oceánica ya hundida bajo el continente, lo que contribuyó a que se sintiera a gran distancia, según el Servicio Geológico Colombiano.

Aunque el de este lunes fue el sismo de mayor magnitud registrado en esa región, en el pasado han ocurrido allí varios terremotos importantes.

El 23 de noviembre de 1979, un sismo de magnitud 7,2 y profundidad cercana a 100 kilómetros afectó el Eje Cafetero.

En febrero de 1995 otro temblor, de magnitud 6,4, causó daños considerables en San José del Palmar, Pereira y Dosquebradas.

A estos se suma el terremoto del Eje Cafetero del 25 de enero de 1999, un sismo superficial de magnitud 6,2 con epicentro en Córdoba, Quindío, que devastó gran parte de Armenia.

En ese sismo de 1999 murieron 1.185 personas y se lo considera hasta la fecha como el más mortífero registrado en la historia de Colombia.

Getty Images El terremoto de 1999 devastó Armenia y es considerado el más mortífero de la historia de Colombia.

BBC

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FUENTE: BBC