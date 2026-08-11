Scoring CABA: punto por punto, qué propone el proyecto para la licencia de conducir

El sistema de scoring de las licencias de conducir en CABA podría cambiar. Un proyecto presentado en la Legislatura porteña propone cursos gratuitos para recuperar puntos, recuperar el puntaje completo y modificar los plazos de inhabilitación.

La iniciativa fue presentada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y plantea cambios en el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores. El proyecto no modifica la cantidad de puntos que se descuentan por cada infracción, sino las condiciones para recuperarlos y las sanciones cuando el scoring llega a cero.

Actualmente, cada conductor empieza con 20 puntos en su licencia. Cuando comete determinadas infracciones de tránsito, además de la multa económica, puede sufrir un descuento de puntos según la gravedad de la falta.

Pilar Ramírez presentó un proyecto para modificar el sistema de scoring en CABA.

En algunos casos, el conductor puede recuperar parte del puntaje a través del sistema de pago voluntario y un curso online de educación vial. Si lo aprueba, se le reasigna la mitad de los puntos perdidos por esa infracción.

También existe un curso voluntario de reeducación vial que permite recuperar hasta cuatro puntos una vez por año, siempre que el conductor todavía no haya llegado a cero.

Cuando el scoring llega a cero, se activa la inhabilitación para conducir. Para volver a manejar, el conductor debe cumplir el período correspondiente y aprobar el curso obligatorio de educación vial.

Qué cambios proponen para recuperar los puntos

El proyecto plantea modificar principalmente la forma en que los conductores pueden recuperar el puntaje perdido.

La propuesta incluye:

Cursos gratuitos para recuperar puntos.

Recuperación del 100% de los puntos perdidos al aprobar la capacitación correspondiente.

Reducción de tres años a 18 meses del plazo para que caduque un descuento parcial de puntos, siempre que el conductor no haya llegado a cero y cumpla con el requisito de libre deuda.

Menores períodos de inhabilitación para quienes lleguen a cero puntos en más de una oportunidad.

La recuperación total alcanzaría tanto al titular registral del vehículo como al conductor autorizado que haya cometido la infracción, según el caso previsto en el proyecto.

Cómo cambiarían los plazos de inhabilitación

Uno de los cambios más importantes está relacionado con los conductores que llegan a cero puntos.

La normativa actual establece una inhabilitación de 60 días la primera vez. Si el conductor vuelve a quedarse sin puntos, el plazo aumenta a 180 días; en una tercera oportunidad llega a dos años y, por cuarta vez, a cinco años.

El proyecto mantiene los 60 días para la primera vez, pero propone reducir los siguientes períodos:

Segunda vez: de 180 a 120 días.

Tercera vez: de dos años a 180 días.

Cuarta vez: de cinco años a 24 meses.

La propuesta mantiene la caducidad de la licencia y la obligación de volver a tramitarla a partir de la segunda vez que el conductor llega a cero puntos.

Qué puntos quedarían igual

El proyecto no modifica la totalidad del sistema actual. Entre otros puntos, conserva las escalas de descuento de puntos que corresponden a cada infracción. Es decir, las faltas seguirían descontando la misma cantidad de puntos que establece actualmente el sistema.

Tampoco cambia el tratamiento de las infracciones más graves que están excluidas del régimen de recuperación de puntos mediante capacitación.

El eje de la iniciativa está puesto en facilitar la recuperación del puntaje a través de cursos de educación y seguridad vial, que pasarían a ser gratuitos y permitirían recuperar la totalidad de los puntos descontados.