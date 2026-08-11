Prestación por Desempleo Anses: quiénes pueden cobrarla y cuántas cuotas son

La Prestación por Desempleo de Anses está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin trabajo por determinadas causas. El beneficio consiste en un pago mensual durante un período que depende de los meses trabajados con aportes. Cómo solicitarlo y cuándo se cobra.

La ayuda alcanza a trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo que perdieron su empleo por situaciones contempladas por la normativa, como un despido sin justa causa o la finalización de un contrato a plazo fijo.

Para acceder, no alcanza solamente con haber quedado sin trabajo. También hay que cumplir con una determinada cantidad de meses trabajados con aportes y presentar la documentación que acredite cómo terminó la relación laboral.

En el caso de los trabajadores permanentes, Anses exige al menos seis meses de trabajo con aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.

La Prestación por Desempleo de Anses es una herramienta clave para quienes perdieron su trabajo formal. Foto: Shutterstock

Para trabajadores eventuales y de temporada, los requisitos son diferentes: deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y más de 90 días durante el último año previo a la finalización del trabajo.

La documentación que hay que presentar también depende de la causa del desempleo. Por ejemplo, ante un despido sin justa causa se puede solicitar el telegrama de despido, la carta documento o una nota de despido con firma certificada del empleador.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral. Si se presenta después, Anses descuenta un día de prestación por cada día hábil transcurrido desde el vencimiento del plazo.

Cuántas cuotas paga Anses por desempleo

La cantidad de cuotas depende de los meses trabajados con aportes durante los tres años anteriores.

Para los trabajadores permanentes, el esquema establece:

Entre 6 y 11 meses trabajados: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

En los casos de 24 meses o más de aportes, el monto de las cuotas puede reducirse progresivamente durante el período de cobro.

Además, quienes tienen 45 años o más reciben una extensión de seis meses. Durante ese período adicional, el monto de cada cuota equivale al 70% del valor de la primera cuota.

La prestación también puede incluir asignaciones familiares y cobertura de salud mientras dure el beneficio, según corresponda.

Cómo tramitar el desempleo y consultar la fecha de cobro

La solicitud se puede hacer de dos maneras:

Por internet: a través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionando la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo.

De manera presencial: en una oficina de Anses, con turno previo.

Antes de empezar el trámite, es importante tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en mi Anses. También hay que reunir el DNI y la documentación que permita acreditar la situación de desempleo.

Una vez aprobada la prestación, la fecha y el lugar de cobro se pueden consultar desde los canales digitales de Anses. La consulta permite conocer cuándo estará disponible el pago y dónde se realizará.

El organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social para quienes deben cobrar la prestación. Si la persona ya recibía otra prestación de Anses mediante una cuenta bancaria, puede utilizarse esa misma cuenta.

Cabe destacar que el trámite para acceder a la Prestación por Desempleo es gratuito. Ante cualquier duda, también está disponible la línea telefónica 130 de Anses.