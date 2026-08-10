¿Sube la temperatura? Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza
Tras las bajas temperaturas en el inicio de la semana, se anticipa una jornada parcialmente nublada, con heladas y nevadas en cordillera.
Después de un comienzo de semana muy frío, Mendoza se prepara para vivir una jornada un poco más agradable: para este martes 11 de agosto se anticipa “tiempo bueno”, con ascenso de la temperatura y una máxima de 13 ºC.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: viento norte débil desde las 12 hasta las 19, únicamente en la franja Este de la provincia.
- Nubosidad: seminublado a nublado en Malargüe y posteriormente en toda la franja Oeste de la provincia. Luego se cubriría con nubosidad todo el Valle de Uco y las zonas Sur, Norte y Este. No se observan precipitaciones en el llano.
- Alta Montaña: nublado en toda la zona, con precipitaciones débiles inicialmente en el sector Norte y posteriormente en el sector Sur durante la tarde.
Cuál es la situación de los pasos internacionales
- Sistema Integrado Cristo Redentor: cerrado hasta nuevo aviso.
- Paso Pehuenche: cerrado.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de contingencias Climáticas anticipa un martes parcialmente nublado, con heladas en oasis cultivados y nevadas en cordillera. El miércoles se presentará con nubosidad variable y, si bien también se esperan heladas parciales, la máxima seguirá subiendo.
El jueves en cambio la temperatura volverá a bajar: la mínima esperada es de 2 ºC y la máxima de 12 ºC. La semana cierra con un panorama un tanto más favorable, con una máxima que podría alcanzar los 15 ºC.