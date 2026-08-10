Presenta:

Sociedad

|

Temperatura

¿Sube la temperatura? Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Tras las bajas temperaturas en el inicio de la semana, se anticipa una jornada parcialmente nublada, con heladas y nevadas en cordillera.

MDZ Sociedad

La situación en Mendoza, tras un lunes muy frío.&nbsp;

La situación en Mendoza, tras un lunes muy frío. 

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Después de un comienzo de semana muy frío, Mendoza se prepara para vivir una jornada un poco más agradable: para este martes 11 de agosto se anticipa “tiempo bueno”, con ascenso de la temperatura y una máxima de 13 ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

  • Viento: viento norte débil desde las 12 hasta las 19, únicamente en la franja Este de la provincia.
  • Nubosidad: seminublado a nublado en Malargüe y posteriormente en toda la franja Oeste de la provincia. Luego se cubriría con nubosidad todo el Valle de Uco y las zonas Sur, Norte y Este. No se observan precipitaciones en el llano.
  • Alta Montaña: nublado en toda la zona, con precipitaciones débiles inicialmente en el sector Norte y posteriormente en el sector Sur durante la tarde.

Cuál es la situación de los pasos internacionales

  • Sistema Integrado Cristo Redentor: cerrado hasta nuevo aviso.
  • Paso Pehuenche: cerrado.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de contingencias Climáticas anticipa un martes parcialmente nublado, con heladas en oasis cultivados y nevadas en cordillera. El miércoles se presentará con nubosidad variable y, si bien también se esperan heladas parciales, la máxima seguirá subiendo.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El jueves en cambio la temperatura volverá a bajar: la mínima esperada es de 2 ºC y la máxima de 12 ºC. La semana cierra con un panorama un tanto más favorable, con una máxima que podría alcanzar los 15 ºC.

Archivado en

Notas Relacionadas