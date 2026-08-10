¿Sube la temperatura? Cómo estará el tiempo este martes en Mendoza

Tras las bajas temperaturas en el inicio de la semana, se anticipa una jornada parcialmente nublada, con heladas y nevadas en cordillera.

Después de un comienzo de semana muy frío, Mendoza se prepara para vivir una jornada un poco más agradable: para este martes 11 de agosto se anticipa “tiempo bueno”, con ascenso de la temperatura y una máxima de 13 ºC.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza Viento: viento norte débil desde las 12 hasta las 19, únicamente en la franja Este de la provincia.

viento norte débil desde las 12 hasta las 19, únicamente en la franja Este de la provincia. Nubosidad: seminublado a nublado en Malargüe y posteriormente en toda la franja Oeste de la provincia. Luego se cubriría con nubosidad todo el Valle de Uco y las zonas Sur, Norte y Este. No se observan precipitaciones en el llano.

seminublado a nublado en Malargüe y posteriormente en toda la franja Oeste de la provincia. Luego se cubriría con nubosidad todo el Valle de Uco y las zonas Sur, Norte y Este. No se observan precipitaciones en el llano. Alta Montaña: nublado en toda la zona, con precipitaciones débiles inicialmente en el sector Norte y posteriormente en el sector Sur durante la tarde. Cuál es la situación de los pasos internacionales Sistema Integrado Cristo Redentor: cerrado hasta nuevo aviso.

Paso Pehuenche: cerrado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de contingencias Climáticas anticipa un martes parcialmente nublado, con heladas en oasis cultivados y nevadas en cordillera. El miércoles se presentará con nubosidad variable y, si bien también se esperan heladas parciales, la máxima seguirá subiendo.