Un puma murió atropellado en la ruta: qué dijeron desde el Gobierno

Un puma murió tras ser atropellado en el tramo de la ruta 153 que atraviesa la Reserva de la Biósfera del Ñancuñán, en el departamento de Santa Rosa. Según lo informado desde el Gobierno de Mendoza, el hecho tuvo lugar durante la mañana del viernes 31 de julio. Se trata de un ejemplar juvenil, que perdió la vida.

Ante este escenario, las autoridades volvieron a destacar los peligros a los que se enfrenta la fauna silvestre e hicieron un llamado a la ciudadanía para que en zonas aledañas a áreas protegidas reduzcan la velocidad. "Las rutas que atraviesan áreas naturales protegidas y corredores biológicos forman parte de ambientes utilizados por numerosas especies para desplazarse en busca de alimento, agua y refugio, reproducirse o dispersarse hacia otros territorios. Por eso, la presencia de animales sobre la calzada o sus inmediaciones no constituye una situación excepciona", afirmó Ignacio Haudet director de Biodiversidad y Ecoparque de la provincia.

Según destacaron desde el Gobierno, esta problemática afecta tanto a la conservación de la biodiversidad como a la seguridad vial. En ese sentido, explicaron que los atropellamientos tienen impacto directo sobre poblaciones de aves, mamíferos, reptiles y anfibios.

Otro aspecto que resaltronn es que la infraestructura vial puede afectar funcionando como "una barrera" que fragmenta los ambientes naturales, lo que dificulta la conectividad entre las distintas poblaciones.

En paralelo, el Gobierno también adviertó que el riesgo alcanza a quienes circulen por rutas. "Una colisión con un animal silvestre puede ocasionar la pérdida de control del vehículo y lesiones a sus ocupantes", explican.

Los estudios que exponen la gravedad de la problemática

Un trabajo presentado por investigadores del IADIZA, la Reserva de Biósfera Ñacuñán y organismos provinciales analizó los atropellamientos registrados en la Ruta Provincial 153, que atraviesa un área protegida de Mendoza. En dicho relevamiento, las cifras mostraban que a principios de junio de 2026 se contabilizaron 189 animales atropellados pertenecientes a 31 especies diferentes. El grupo más afectado fue el de los mamíferos, seguido por aves y reptiles. Entre las especies registradas aparecieron zorros grises, cuises y pequeños felinos, entre otros ejemplares de la vida silvestre.

Los investigadores también detectaron que la cantidad de atropellamientos era mayor dentro del área protegida que fuera de ella. Por ese motivo recomendaron reforzar medidas de mitigación y promover una conducción más responsable en zonas donde existe presencia de animales.

Qué hacer ante la presencia de un animal silvestre al costado del camino

El caso del puma atropellado volvió a poner en el centro de la escena la problemática de los atropellamientos. En ese contexto, desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, a través de del Departamento de Fauna Silvestre, le pidieron a los conductores que reduzcan la velocidad y extremen precauciones en zonas aledañas a Áreas Naturales Protegidas, corredores biológicos y sectores señalizados por presencia de fauna.

Según explican los especialistas, este tipo de animales suelen tener comportamientos impredecibles, por lo que un ejemplar que esté acostado en un costado de la ruta puede buscar cruzar repentinamente. Ante este escenario, las autoridades remarcan que es "fundamental" la conducción preventiva. "Las precauciones deben incrementarse durante el amanecer, el atardecer y la noche, momentos en los que muchas especies presentan mayor actividad y pueden acercarse o atravesar las rutas", remarcan.

El gobierno pide extremar precauciones cerca de zonas de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de Mendoza

Además, en caso de encontrar un ejemplar atropellado, desde el Departamento de Fauna Silvestre explicaron que no se debe tratar de manipularlo, ya que, en caso de encontrarse con vida, éste puede reaccionar de manera defensiva debido al estrés y el dolor. Ante ese tipo de escenarios, lo recomendable es informar al 911 sobre la situación para que intervengan efectivos de la Policía de Seguridad Rural o del Departamento de Fauna Silvestre.

Cabe resaltar que el hallazgo se produce dentro de un Área protegida, el aviso debe ser dado al Cuerpo de Guardaparques.

En caso de que el animal se encuentre muerto y no hayan autoridades competentes cerca, para evitar futuros accidentes se puede proceder a retirar el cuerpo de la calzada, siempre que se haga con precaución. "Antes de cualquier maniobra es indispensable verificar el tránsito y utilizar guantes u otro elemento que evite el contacto directo con el animal", explican desde el Gobierno.