Ecocidio en la Pampa del Leoncito: quieren que el médico mendocino sea imputado en la justicia penal

El caso del médico mendocino que ingresó con una camioneta 4x2 a la Pampa del Leoncito generó revuelo entre los vecinos de Calingasta y enojo en las autoridades que buscan llevar la contravención al fuero penal para conseguir una condena ejemplificadora.

"La Pampa del Leoncito es una planicie única por su extensión y perfección. Tiene una nivelación perfecta que permite que aterricen aviones. El suelo es arcilloso y muy delicado cuando se moja", dijo en diálogo con MDZ el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal.

"Los casos anteriores fueron juzgados como contravenciones y las multas fueron de $1.000.000. La comunidad lo ha tomado como una burla. En este caso estamos trabajando con asesoría legal para que sea una denuncia penal. Ahí la justicia determinará la condena y existe la posibilidad que se cumpla con prisión en la penitenciaría. Es impresionante el daño que se ha hecho", agregó.

Carbajal no se conformará con una sanción contravencional . Tras el daño provocado por una camioneta que ingresó ilegalmente a la Pampa del Leoncito, dejando huellas de hasta 25 centímetros de profundidad, el funcionario trabaja con asesoría legal para que la causa avance en la justicia penal.

El caso tiene antecedentes que le dan contexto. En enero, un grupo de vehículos tipo UTV de un prestador turístico de Córdoba hicieron trompos y perforaron la superficie . En marzo y abril hubo nuevos ingresos con camionetas de una persona de Buenos Aires y de un sanjuanino. En todos esos casos, la condena llegó a través del juzgado de paz, con el tinte de una contravención. La multa en aquellos episodios fue de $1.000.000. Este nuevo evento, según el jefe comunal, es de mayor magnitud y merece una respuesta diferente.

El agua no borra las marcas de la Pampa del Leoncito. Sebastián Carbajal

Un lugar único

La Pampa del Leoncito no es un sitio cualquiera. Carbajal la describió como una planicie única en el planeta: su suelo arcilloso tiene una nivelación tan perfecta que han llegado aviones sanitarios. Es la tercera zona en el mundo para la observación astronómica nocturna y ofrece vistas diurnas de la cordillera y precordillera sanjuanina. Está prácticamente incorporada al Parque Nacional El Leoncito y depende de la Secretaría de Patrimonio Provincial. "Dañó ciencia, soberanía, cultura y turismo. El daño es inconmensurable", resumió el intendente.

El médico mendocino Agustín Añó. Clínica Dávila

El médico mendocino de 46 años Agustín Añó, identificado como responsable, habría ingresado por un acceso ilegal ubicado sobre la ruta 149, evadiendo aparentemente el control de Gendarmería ubicado a cinco kilómetros. Avanzó 1,5 kilómetros dentro del área restringida hasta quedar atrapado. Carbajal llegó el domingo por la mañana alertado por un prestador turístico, se sacó los zapatos para no dañar más el terreno y constató que no había nadie en el vehículo. El conductor habría huido en una motocicleta que llevaba en la caja.

"Suponemos que el hecho ocurrió el sábado a la tarde, noche. Cuando bajó mucho la temperatura, en la desesperación de salir intentaron todo para sacar la camioneta", dijo el intendente.

Huellas que no se borran

El daño sobre el suelo de la Pampa del Leoncito podría persistir durante un siglo. Los biólogos que analizaron episodios anteriores determinaron que las huellas de 10 centímetros de profundidad tardan aproximadamente 40 años en recuperarse.

En este caso, las marcas llegan a los 20 centímetros y hay un pozo de casi 25 centímetros donde el vehículo intentó traccionar usando una escalera como tabla. "100 años es muy probable que tarde en recuperarse", advirtió Carbajal.

Los daños en la Pampa del Leoncito tardarán 100 en recuperarse. Captura

El intendente reconoció los límites del municipio para custodiar el sitio. Calingasta es un municipio de tercera categoría con recursos apenas suficientes para salarios y algo de acción social y la Pampa del Leoncito está a 23 kilómetros de la zona urbana lo que hace casi imposible sostener una custodia las 24 horas en la zona. "Somos los guardianes ad honorem del lugar", dijo.

Su pedido concreto es que la provincia formalice un convenio con Gendarmería para establecer un control permanente en el acceso, similar al que existe en el Parque Aconcagua, con infraestructura que incluya baños y gastronomía. Mientras eso no ocurra, la Pampa del Leoncito seguirá dependiendo de la red de prestadores turísticos y vecinos que alertan con fotos y videos cuando alguien ingresa donde no debe.

Calculan seis meses para sacar la camioneta

La extracción de la camioneta es un problema sin solución cercana. El vehículo está succionado por el barro en medio del agua, rodeado de 800 metros de humedales hacia el este y con la montaña al oeste, donde el deshielo sigue alimentando el nivel del agua. "Quizás pueda estar ahí hasta seis meses", estimó Carbajal.

La única alternativa viable sería un helicóptero con la potencia suficiente para levantar el peso del rodado, pero el costo es prohibitivo. Montar una pluma o estructura de extracción también es inviable porque el terreno no ofrece una base sólida.