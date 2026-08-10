Por las nevadas y el frío extremo, la DGE suspendió las clases presenciales en varias zonas de Mendoza

La medida alcanza a instituciones de todos los niveles y modalidades de algunas zonas. En el resto de la provincia, las clases se dictarán con normalidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este martes 11 de agosto se suspenderán las clases presenciales durante el turno mañana en distintas zonas de Mendoza, debido a las condiciones meteorológicas previstas y al estado de los caminos de acceso a las instituciones educativas.

La medida alcanza a las escuelas de todos los niveles y modalidades del departamento Malargüe y también a las localidades de La Carrera, en Tupungato; Manzano Histórico, San Pablo y La Pampa, en Tunuyán. La decisión fue adoptada siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

Martes 11 de agosto- Turno mañana



Debido a intensas nevadas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



Malargüe

La Carrera (Tupungato)

San Pablo, Manzano Histórico y La Pampa (Tunuyán) pic.twitter.com/K1RFvYoMVD — DGE Mendoza (@MzaDGE) August 11, 2026 Clases virtuales en las zonas afectadas Según informó la DGE, los pronósticos anticipan nevadas, lluvias y fuertes vientos, además de temperaturas bajo cero. A esto se suma la intransitabilidad de algunos caminos, factores que llevaron a establecer la suspensión de la presencialidad para preservar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

En las zonas alcanzadas por la medida, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual mediante la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. De esta manera, las instituciones mantendrán el desarrollo de las actividades previstas durante la jornada, aunque sin asistencia presencial.