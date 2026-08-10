La DGE extendió la suspensión de clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno en una localidad

Por las intensas nevadas que se registran en distintos puntos de la provincia de Mendoza, la DGE decidió suspender las clases presenciales en un departamento.

La DGE extendió la suspensión de clases en un departamento de Mendoza.

Para este lunes, el pronóstico anticipaba una jornada con temperaturas extremas en varios sectores del territorio provincial. En ese contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) tomaron la medida de suspender las clases presenciales para el turno mañana en distintas localidades del territorio provincial. Esa situación se repitió durante el turno de la tarde.

Debido a que las condiciones climatológicas seguirán siendo extremas en algunos sectores, desde la DGE informaron que la medida se extenderá para los turnos vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de las instituciones del departamento de Malargüe.

Lunes 10 de Agosto - Turno vespertino y nocturno



Debido a intensas nevadas, se suspenden las clases presenciales en todos los niveles y modalidades en:



Malargüe



En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. pic.twitter.com/y3tBlpxO7U — DGE Mendoza (@MzaDGE) August 10, 2026 Cabe resaltar que en el resto de Mendoza el servicio educativo se prestará con total normalidad, por lo que las clases presenciales se desarrollarán sin modificaciones.