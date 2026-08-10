La DGE extendió la suspensión de clases presenciales para los turnos vespertino y nocturno en una localidad
Por las intensas nevadas que se registran en distintos puntos de la provincia de Mendoza, la DGE decidió suspender las clases presenciales en un departamento.
Para este lunes, el pronóstico anticipaba una jornada con temperaturas extremas en varios sectores del territorio provincial. En ese contexto, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) tomaron la medida de suspender las clases presenciales para el turno mañana en distintas localidades del territorio provincial. Esa situación se repitió durante el turno de la tarde.
Debido a que las condiciones climatológicas seguirán siendo extremas en algunos sectores, desde la DGE informaron que la medida se extenderá para los turnos vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de las instituciones del departamento de Malargüe.
Cabe resaltar que en el resto de Mendoza el servicio educativo se prestará con total normalidad, por lo que las clases presenciales se desarrollarán sin modificaciones.
Como ocurre habitualmente ante contingencias climáticas, el organismo educativo monitoreará la evolución de las condiciones meteorológicas para definir si resulta necesario adoptar nuevas medidas para los turnos siguientes.