Monotributo: cómo usar el Monitor de Facturación para evitar sorpresas en la recategorización

Se acerca un nuevo período de recategorización del monotributo y las preguntas entre emprendedores, profesionales o trabajadores de oficio giran en torno al Monitor de Facturación y sus límites. En este se contemplan los ingresos acumulados entre julio de 2025 y junio de 2026.

Superar por poco los límites de la categoría actual en la que se encuentra inscripto el monotributista puede significar un impacto en la cuota mensual y la obligación de realizar el trámite de recategorización. Sobre este escenario habló con MDZ la contadora pública Priscila Montivero , de MV Estudio Contable Integral, matrícula 44451, quien planteó que también podemos usar el Monitor de Facturación como un aliado en este período.

No prestar atención al Monitor de Facturación desde ahora puede derivar en una recategorización de oficio, en caso de superar los límites de la tabla vigente del monotributo, y esto en multas y retroactivos. Por eso, Priscila Montivero hace hincapié en que " hoy, el principal rival no es el fisco, sino la falta de información ".

En este sentido, la contadora advirtió que es necesario conocer los ingresos anuales hasta la actualidad a través de esta herramienta y que, si los números están "en rojo" o al límite, se pueden aplicar ciertas estrategias antes de que termine el mes.

En el caso de contribuyentes como emprendedores, Priscila Montivero recomienda postergar facturaciones. " En el caso de trabajos, servicios o ventas grandes que cierran a fin de mes, se puede coordinar con clientes para facturarlos y cobrarlos en los próximos días de julio". De esta manera, no se modifica el monto total facturado, sino el período en el que ese ingreso queda registrado.

La segunda estrategia consiste en "regular los medios electrónicos, ya que las plataformas de pago y terminales de tarjeta informan en tiempo real". Es decir, la contadora remarca que si el contribuyente se encuentra al límite de la exclusión del monotributo para pasar al Régimen General, se considera pausar transacciones automáticas y "priorizar las operaciones que no impacten directo en el acumulado de este mes".

La tercera estrategia calma las ansias de los monotributistas que están por superar el límite. "Si el Monitor de Facturación te indica que superaste el tope, esto no significa necesariamente que vayas a subir, ya que el mes que viene se publica la nueva tabla para monotributistas con los parámetros actualizados. Esos nuevos topes son los que definirán el resultado del trámite", afirmó la especialista a MDZ.

Conocer los números a tiempo permite aplicar estrategias antes de que termine el mes, según explicó la contadora Priscila Montivero. Foto: MDZ

Quiénes no deben realizar el trámite de recategorización

A pesar de la importancia de este trámite, que se realiza dos veces al año (en enero y julio), hay monotributistas que no necesitarán hacerlo. No deberán realizar este trámite aquellos contribuyentes con una antigüedad en el régimen inferior a los 6 meses ni aquellos que al revisar sus números confirmen que deben conservar la misma categoría.