ARCA: cómo hacer para pagar el monotributo mientras se acerca una fecha clave
El monotributo de ARCA se debe pagar de forma online y el organismo recordó los pasos para hacerlo antes del vencimiento.
El monotributo de ARCA se paga exclusivamente a través de medios electrónicos; no existe el pago presencial, excepto para los inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos. Los detalles y el paso a paso.
Es por eso que el organismo nacional recordó a los contribuyentes antiguos o a los que se han sumado recientemente a cómo hacerlo y los medios que están habilitados para el pago en ARCA.
Medios habilitados para el pago del monotributo en ARCA
El pago se puede realizar a través de distintos medios de pago, entre los que se cuentan los siguientes
- App Mi Monotributo o la aplicación móvil de ARCA: Desde cualquiera de estas dos aplicaciones se puede pagar la cuota mensual del monotributo. Si se generó el VEP, se deberá ingresar a la página web de la entidad elegida para efectuar el pago.
- Código QR desde las billeteras habilitadas: El procedimiento es sencillo y podés verlo paso a paso en las guías para pagar con QR por Cuenta DNI, Mercado Pago o e-Pagos.
- Homebanking de la entidad con la que opera: Este servicio permite ingresar y autenticarse en el sitio web de la entidad bancaria para luego ser redirigido al sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A través de esta modalidad, se permite acceder al servicio “Presentación DDJJ y Pagos” para generar un VEP. Lo primero que se debe hacer es ingresar a la plataforma del banco y buscar la opción habilitada para pagar los servicios de ARCA, tras lo cual, el banco validará la identidad y permitirá el ingreso al sitio web de la agencia ARCA para generar el VEP. Una vez generado el VEP, para poder realizar el pago, se deberá ingresar nuevamente al homebanking y cancelar la obligación.
- Tarjeta de crédito: Desde el sitio web de la administradora de la tarjeta, llamando por teléfono a la tarjeta o solicitando el débito automático.
- Débito automático en cuenta bancaria: Los titulares de cuenta en pesos podrán adherirse de alguna de estas maneras:
- llamando al 0810-345-7274,
- desde el portal de Monotributo, informando una cuenta bancaria desde el servicio con clave fiscal "Declaración de CBU"
- Formalizando la operatoria en alguno de los bancos habilitados para el pago,
- Billeteras virtuales: Cobro mediante código QR. Ingresando desde el Portal de Monotributo – solapa “Próximo Vencimiento” se podrá abonar la obligación mensual. Asimismo, ingresando desde la CCMA – Cuenta Corriente de Contribuyentes Monotributistas y Autónomos se puede abonar la deuda acumulada (capital + intereses).
- Billetera electrónica: desde el servicio “Carga Billetera” o bien a través del servicio “Sistema de Cuentas Tributarias”, opción “Transacciones” y seleccionar “Billetera Electrónica”.