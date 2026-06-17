ARCA: cómo hacer para pagar el monotributo mientras se acerca una fecha clave

El monotributo de ARCA se debe pagar de forma online y el organismo recordó los pasos para hacerlo antes del vencimiento.

Cumplir con el monotributo de ARCA es más que una obligación: es la forma de garantizar estabilidad fiscal, acceso a derechos sociales y evitar inconvenientes legales. Foto: MDZ

El monotributo de ARCA se paga exclusivamente a través de medios electrónicos; no existe el pago presencial, excepto para los inscriptos en el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos. Los detalles y el paso a paso.

Es por eso que el organismo nacional recordó a los contribuyentes antiguos o a los que se han sumado recientemente a cómo hacerlo y los medios que están habilitados para el pago en ARCA.