ARCA refuerza los controles a monotributistas: cuándo puede haber expulsión del régimen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene un seguimiento cada vez más estricto sobre la situación de los contribuyentes adheridos al Monotributo. A través del cruce de información fiscal, bancaria y patrimonial, el organismo busca detectar inconsistencias que puedan derivar en recategorizaciones de oficio o incluso en la exclusión del régimen simplificado.

La recategorización es una obligación que deben cumplir los monotributistas dos veces al año , evaluando los parámetros correspondientes a los últimos doce meses de actividad. Entre los aspectos que se analizan figuran los ingresos brutos, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y los alquileres devengados. Cuando esos parámetros superan o quedan por debajo de los límites de la categoría vigente, corresponde realizar el cambio de escala.

Sin embargo, los especialistas advierten que muchos contribuyentes cometen errores al momento de calcular sus ingresos o actualizar su situación fiscal. Estas inconsistencias pueden ser detectadas por ARCA mediante controles sistémicos que comparan la información declarada con movimientos bancarios, consumos, gastos y otros registros disponibles para el organismo.

Cuando un contribuyente no se recategoriza o lo hace de manera incorrecta, ARCA puede iniciar una recategorización de oficio. Este procedimiento suele activarse cuando las compras, gastos o acreditaciones bancarias resultan incompatibles con los ingresos máximos permitidos para la categoría en la que está inscripto el monotributista.

En esos casos, el organismo notifica la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Los contribuyentes tienen la posibilidad de presentar una apelación y aportar documentación respaldatoria para justificar su situación.

Cuándo puede producirse una exclusión de ARCA

Las consecuencias pueden ser más severas cuando se verifican causales de exclusión. Entre ellas se encuentran el exceso de ingresos respecto del tope máximo permitido, depósitos bancarios incompatibles con la facturación declarada, gastos personales injustificados, operaciones no facturadas correctamente o la realización de actividades incompatibles con el régimen.

La exclusión implica la salida del Monotributo y el pase al régimen general, con las obligaciones fiscales que ello conlleva, como la inscripción en IVA y Ganancias. Además, la normativa establece restricciones para volver a ingresar al régimen simplificado.

Los expertos recomiendan llevar un control periódico de la facturación acumulada, conservar la documentación respaldatoria de ingresos y gastos, verificar los movimientos bancarios y revisar periódicamente el Domicilio Fiscal Electrónico para detectar posibles notificaciones.