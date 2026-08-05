Último día para la recategorización del monotributo: quiénes deben hacer el trámite ante ARCA

Este miércoles 5 de agosto es el último día para hacer la recategorización del monotributo . Los contribuyentes que hayan tenido cambios en la facturación tienen tiempo hasta el final del día para actualizar su categoría en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . De no hacerlo, el organismo puede recategorizarlos de oficio.

La recategorización se hace de manera online y no alcanza a todos los monotributistas. Solamente tienen que realizar el trámite quienes hayan tenido cambios en la facturación o en alguno de los parámetros que utiliza ARCA para determinar la categoría que les corresponde.

Tras el último período de recategorización que finalizó el 5 de febrero, ARCA fijó este miércoles 5 de agosto como la segunda fecha límite del año para hacer la recategorización del monotributo.

La recategorización del monotributo es un trámite obligatorio para los contribuyentes Foto: Walter Moreno/MDZ

Para definir si corresponde un cambio de categoría, el organismo toma en cuenta la información de los últimos 12 meses y evalúa distintos parámetros. Entre ellos:

En cambio, no tienen que hacer el trámite:

Quienes mantienen los mismos parámetros de su categoría actual.

Quienes comenzaron su actividad hace menos de seis meses.

Mientras los monotributistas realizan el trámite, ya empezaron a regir las nuevas escalas del monotributo. Entre los principales cambios, la Categoría A pasó a tener un tope anual de facturación superior a los $12 millones.

Qué pasa si no hacés la recategorización

Los monotributistas que deban recategorizarse y no realicen el trámite pueden ser recategorizados de oficio por ARCA.

Para eso, el organismo cruza información de distintas fuentes, entre ellas:

Facturación electrónica.

Consumos con tarjetas.

Movimientos bancarios.

Otros datos fiscales disponibles.

Si detecta que superaste los límites de tu categoría, puede recategorizarte de manera automática, reclamar las diferencias que correspondan y aplicar las sanciones previstas.

Cómo hacer la recategorización del monotributo

El trámite se realiza desde el portal de ARCA con CUIT y clave fiscal. Una vez dentro del servicio Monotributo, se debe seleccionar la opción Recategorización.

Después, se verifica la facturación de los últimos 12 meses para corroborar los datos relacionados con alquileres, consumo de energía y superficie afectada a la actividad, en caso de que correspondan. Si toda la información es correcta, solo resta confirmar la operación.

Al finalizar el trámite, el sistema emite la constancia de la recategorización y el nuevo comprobante de pago, que comenzará a regir desde el período siguiente.