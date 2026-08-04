Locales comerciales: la llegada de marcas internacionales impulsa la recuperación del retail

El desembarco de marcas internacionales , la expansión de nuevos rubros y una demanda sostenida por los espacios mejor ubicados generó en los últimos meses una recuperación del mercado de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires . Según el informe sobre el mercado de retail en la Argentina elaborado por la compañía CBRE la vacancia en los principales corredores comerciales porteños se mantiene en niveles moderados, mientras se acelera la transformación del mapa comercial de la ciudad.

El relevamiento, realizado durante el primer semestre de 2026 sobre cerca de 1.400 locales distribuidos en los diez principales corredores comerciales de Buenos Aires, muestra una tasa de vacancia promedio de 5,6%, aunque con diferencias significativas según la ubicación. Los corredores con menor disponibilidad de locales son Santa Fe y Coronel Díaz, con una vacancia de apenas 1,3%, seguidos por Rivadavia, en Caballito (1,8%), y la avenida Corrientes (1,9%). En estos sectores, la oferta de espacios disponibles es prácticamente inexistente debido a la elevada demanda.

En contraste, las mayores tasas de vacancia se registran en Santa Fe y Callao (9,7%), Puerto Madero (8%) y la avenida Libertador, en Belgrano (7,8%), aunque continúan siendo ubicaciones de alto valor comercial.

La ubicación sigue siendo el principal factor que determina el precio de los alquileres comerciales . La avenida Cabildo encabeza el ranking con un asking rent promedio de US$ 49 por m² mensuales. Detrás se ubican Santa Fe-Plaza Italia, con US$ 48,54 por m²; Santa Fe-Coronel Díaz, con US$ 42,28; y Puerto Madero, con US$ 41,88.

En el otro extremo aparecen Florida, con un alquiler promedio de US$ 28,35 por m², y la avenida Corrientes, con US$ 32,28, corredores que mantienen un elevado tránsito peatonal y una oferta comercial más diversa. En promedio, el alquiler solicitado para los locales comerciales en Buenos Aires alcanza los US$ 33,08 por m² por mes.

Otro rasgo distintivo del mercado es la creciente utilización del dólar como moneda de referencia. "Otro dato que refleja las particularidades del mercado argentino es que el 43,9% de los locales se publica directamente en dólares, una estrategia utilizada principalmente para preservar el valor de la renta en las ubicaciones de mayor demanda", señaló Matías Pagano, Research Manager de CBRE.

El estudio también identifica una transformación en la composición del mercado comercial. La digitalización de empresas y entidades financieras continúa reduciendo la necesidad de grandes sucursales y oficinas de atención al público, liberando superficies que ahora son ocupadas por actividades de mayor crecimiento.

Entre los sectores que más espacio están ganando aparecen los centros médicos, los gimnasios, la gastronomía y las propuestas de entretenimiento, rubros que requieren locales amplios, con buena visibilidad y ubicaciones estratégicas.

A este proceso se suma la llegada de nuevas marcas internacionales, que intensificó la competencia por los mejores corredores comerciales y reforzó el papel del local físico como herramienta para fortalecer el posicionamiento de marca y mejorar la experiencia de los consumidores.

La indumentaria mantiene el liderazgo

La indumentaria continúa siendo la actividad con mayor presencia en las principales calles comerciales de Buenos Aires. Representa el 33,7% de los locales relevados, seguida por la gastronomía, con el 20,4%. Más atrás aparecen los comercios de distintos rubros, con el 9,2%, y los negocios vinculados a higiene, salud y belleza, que concentran el 8,5% de la oferta.

El informe también refleja una creciente participación de las cadenas comerciales, que representan el 65% de los locales analizados, mientras que los operadores independientes reúnen el 35%. Las marcas internacionales explican el 8,1% del total de establecimientos relevados y presentan una mayor concentración en corredores como la avenida Libertador, la peatonal Florida y distintos tramos de la avenida Santa Fe, elegidos por las compañías extranjeras para expandir su presencia en el mercado argentino.