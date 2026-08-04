El campo proyecta ingresar US$4.000 millones para fin de año impulsado por la venta demorada de soja.

Mientras Chicago cerro ahora con bajas, por el eventual acuerdo de Irán-EEUU (que sigue sin concretarse), y por la caída del petróleo, la plaza local se vio conmocionada hasta última hora por el paro de Prácticos (que ayudan a mover los bar cos en los puertos), que se levantó a última hora, aunque el gobierno prometió “sanciones”.

De todos modos, ya se había registrado una caída relativa de las exportaciones de granos, ya que durante julio las empresas del sector liquidaron U$S 2.918 millones; lo que implica 3% menos en relación a junio pasado, y con un acumulado anual de U$S 16.297 millones, que significó un ingreso inferior de 16% respecto a igual lapso del 2025, este año está recuperando el perfil normal de las ventas del rubro.

Es que según el informe periódico de Liquidación de Divisas de Ciara-CEC, julio del año pasado (2025) se caracterizó por la finalización del Decreto 38/2025 que fijó bajas temporales de derechos de exportación, que determinaron un flujo de ventas a exportación y registro de contratos de ventas al exterior superiores al promedio histórico de ese mes, lo que se está corrigiendo en este ciclo.

Pero además, los granos y sus subproductos, podrían agregar hasta U$S 4.000 millones más , en el segundo semestre, a los U$S 14.250 millones de la primera parte del año, rondando los U$S 33.000 millones anuales de ventas al exterior, de acuerdo al estudio realizado por la Fundación Mediterránea, que preside Pia Astori.

Según el análisis de Juan Manuel Garzon y Franco Artusso, “Argentina ingreso al segundo semestre con una situacion agricola paradojica. Al 15 de julio, las ventas con precio cerrado de soja, maiz y trigo de la campana 2025/26 alcanzaban 58,2 millones de toneladas, un volumen 20% superior a la mediana historica. Sin embargo, el agregado reune comportamientos muy diferentes: mientras el maiz y el trigo registran elevados volumenes de comercializacion, la soja presenta un rezago significativo”.

Esto, que justificaría plenamente la caída mencionada en el primer semestre, fue una tendencia muy clara de los productores antes, incluso, de la cosecha cuando decidieron postergar las ventas de la oleaginosa, deshaciéndose primero de los cereales.

Para la Mediterránea, la soja entonces marca ahora la diferencia. Al 15 de julio solo se había comercializado el 29% de la cosecha, frente a un 41% habitual para esa fecha, mientras maíz y trigo mostraban volúmenes superiores a los históricos.

El segundo semestre puede cambiar el panorama. Así, las ventas podrían ubicarse entre 44,7 millones de toneladas en el escenario de “continuidad” y 57,9 millones en el de “adelantamiento”. El ingreso bruto para los productores oscilaría entre US$11.592 millones y US$15.313 millones, frente a US$10.657 millones en igual período de 2025.

Esto implicaría una mejora interanual del 9% en continuidad, del 30% en convergencia y del 44% en adelantamiento.

Más ventas, mayor impacto económico. Una aceleración en la comercialización ampliaría el aporte del complejo granarío a la actividad, fortaleciendo el transporte, el acopio, la industria, los servicios y el valor potencial de las exportaciones.

Alerta, Salado

“Los pronósticos de Niño indican la probabilidad de mayores precipitaciones (N de R: que pueden afectar especialmente el norte bonaerense por inundaciones), y nosotros venimos trabajando muy fuerte con las obras de la Cuenca del Salado, incluyendo la licitación de la etapa 5 (aguas arriba), y la finalización de las etapas 3 y 4. La provincia (de Buenos Aires) está trabajando muy bien y fuerte”, señaló el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodriguez, respecto a las previsiones por eventuales nuevos desbordes.

El funcionario provincial reconoció, sin embargo, que “seguimos pidiéndole al Gobierno Nacional que, respecto a la etapa 4/2, que es la que tienen comprometida ellos, que aceleren las obras ya que estuvo dos años frenada por la Nación, y después arrancaron muy despacio”.

“Nosotros necesitamos que esa etapa se complete por los problemas que pueden presentarse ante lluvias excesivas”. “Se trata de un trecho corto, de 32 km, pero que complica desde el arranque aguas arriba, en la 5. Parte del cruce del río y la ruta 205”, explicó.

Consultado sobre la situación de desbordes del año pasado, Rodriguez insistió en que “Ya lo planteamos en aquel momento, cuando se inundó con epicentro en 9 de Julio, y sostuvimos que hubiera sido muy distinto si esta obra hubiera estado terminada.

Después de esa inundación, la Nación se vio obligada a retomar, pero lo hizo a un ritmo muy lento. Habían prometido que en un año iba a a estar, y ya vemos que no se va a cumplir y por eso le estamos pidiendo celeridad”.

Ante la posibilidad de que se repita el cuadro, estimó que “a esta altura creo que el drenaje va a estar incompleto, probablemente en una zona similar a la del año pasado. Por nuestra parte, hace más de un mes y medio que venimos avanzando en acciones de distinto orden con Infraestructura, Seguridad (por Defensa Civil), y con Desarrollo Agrario, desde limpieza de canales, mantenimiento, identificación de áreas complicadas de caminos rurales, etc.”, dijo antes de agregar que “estamos hablando de una obra de gran importancia, que ya tiene más de 20 años, y otras de menor envergadura, pero igualmente necesarias”.

“Por nuestra parte, estamos en la etapa 5, que es la última, y conseguimos el financiamiento que no estaba…Hay un Fondo Hídrico, que recauda la Nación para este tipo de obra, y lo único que estamos pidiendo es que esos fondos para ese fin específico se destinen a este fin”, concluyó.

Warrants como garantía

Aunque otros temas, como la derogación parcial de la Ley de Extranjerización de la Tierra (de 2011), o la eventual modificación del Instituto de Promoción de Carne (IPCVA), registran una visualización mediática mucho mayor, la última “mega pieza” del Ministro Desregulador, Federico Sturnegger, contiene cantidad de ítems, de diferente interés.

Por caso, uno de ellos es el referido a la actualización del mercado de warrants. “Tras 110 años sin cambios, desregulamos el mercado de warrants, bajando sus costos de 3,5% al 1% y permitiéndole al productor emitir sus propios warrants para hacer líquidos sus stocks”, explicó el Presidente Javier Milei durante su reciente discurso en la Rural.

Según el mandatario, “llevó un par de años, pero hoy es un mercado vibrante que les permite a los productores, a lo largo y ancho del país, obtener financiamiento accesible usando lo que previamente eran activos inmovilizados”, explicó antes de anunciar que “además, también pusimos en marcha el pagaré mercancía, un viejo reclamo del sector que ya se está aprovechando, principalmente, para comprar maquinaria”.