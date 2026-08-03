Maíz: prevén una siembra récord y nuevos techos productivos para la próxima campaña

“ Es el año del maíz ”, aseguran los técnicos que reportan a la Bolsa de Comercio de Rosario al analizar el ritmo de la precampaña. Con buenas perspectivas climáticas, ventas sostenidas de semillas y expectativas de una superficie récord, el cultivo se perfila como el gran protagonista de la próxima campaña agrícola.

“Es el año del maíz” responden entre otras cosas los técnicos que reportan a la Bolsa de Comercio de Rosario esta semana, al comentar como viene el ritmo de la precampaña en ventas de semillas y fertilizantes que espera iniciar en 45 días.

Las proyecciones de un “Niño” por lo menos fuerte y los perfiles llenos tras las últimas lluvias, son indicios de que hay condiciones dadas para una gran siembra y obtener excelentes rindes.

“En esta campaña el productor está plenamente convencido de su decisión de hacer maíz”, resumen en Carlos Pellegrini. En la encuesta de esta semana volvieron a afirmarse los planes de siembra: sembrar lo mismo que el año pasado o incluso algo más. En hectareaje, la campaña arranca con las expectativas de superar levemente a la siembra del año pasado que fue récord, en la que se sembraron 2,294 M ha, y ahora podría alcanzar las 2,3 M ha.

Con el “Niño” empujando decisiones, entre compras y reservas ya se comprometieron las dos terceras partes de la semilla que se va a usar en esta campaña. En Carlos Pellegrini estiman que resta un 30% de productores por definir, aunque aseguran que “las rotaciones están definidas”. En Marcos Juárez, calculan que ya se adquirió entre el 60% y el 65% de las semillas previstas. En Cañada de Gómez, los asesores destacan que la compra de semilla está hecha casi en su totalidad y que debería ir acompañada de la adquisición de fertilizantes para asegurar el nivel tecnológico y los rindes potenciales. Sin embargo, esto no está siendo así, y la venta de urea viene retrasada. ¿Qué está pasando?

Urea y fertilización: claves para el maíz

El reporte de la BCR señala que “la semana pasada desde General Pinto nos llamaban la atención con este comentario: ‘esperamos una gran siembra de maíz, pero la venta de urea está muy fría’. Les llamaba la atención porque el conflicto bélico podía volver a hacer subir el valor. En esta semana, la situación sigue, la venta de urea no está acompañando a la de semilla. ¿Por qué? En Cañada de Gómez explican que los productores más planificados que cuentan con asesoramiento técnico y financiero anticiparon compras.

“La mayoría ya aseguró la urea a unos 575 dólares por tonelada. Pero, otros productores todavía esperan y siguiendo de cerca las cotizaciones. Y agregan: “algunos nunca compran antes, esperan estar sobre la siembra”. En el sector las decisiones se vienen tomando más sobre la marcha, sobre todo en productores de escala media a baja. En Bigand, los técnicos dicen: “los productores siguen de cerca las cotizaciones y comparan precios entre los distintos puntos de venta, por lo que muchas operaciones podrían concretarse más cerca de la fecha de siembra”. Pero esta tendencia de estirar decisiones este año podría ser una estrategia equivocada porque el precio de la urea subió esta semana.

“Nos comimos el amague, nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos la urea pasó de 550 a 620 dólares por tonelada”. Los técnicos de Alvear lo cuentan lamentándose, recordando que también habían comprado a mil dólares la tonelada para la siembra triguera. “Terminamos de sembrar el trigo tarde y ya estamos a 45 días de la siembra de maíz. Con el Mundial nos olvidamos del mundo y de la guerra”, agregan, en referencia a un escenario internacional que pesa sobre las cotizaciones.

El mercado de fertilizantes muestra una dinámica más cautelosa y heterogénea, aunque la mejora de semanas atrás llevó a un gran cambio de la relación insumo-producto. Pero hoy parece dar señales de otro cambio de tendencia. De todas maneras, actualmente, se necesitan 3,2 toneladas de maíz para comprar una tonelada de urea, por debajo de las 4,8 toneladas de hace tan solo dos meses y de las 3,4 de un año atrás. Para el seguidor de las estadísticas, es interesante notar que este valor sigue estando debajo de la media de los últimos cinco años (3,5).

En General Pinto los técnicos concluyen: “vemos que es un momento muy competitivo de la urea y con el tema de la guerra tal vez sea ahora el momento de comprar. Seguramente, sobre fin de mes se reactive la actividad”.

La velocidad con que se concrete este proceso podría ser clave, ya que el nivel de fertilización define el potencial de rendimiento al que aspirará el maíz en una campaña en la que el agua podría no ser la limitante.

La cosecha deja buenos rindes y fortalece las expectativas

La cosecha de maíz tardío avanza con demora y algunos rindes por encima de lo esperado.

Hasta el momento se recolectó el 53% de los lotes, frente al 90% cosechado a esta altura en la campaña anterior. En Bigand y Marcos Juárez, la elevada humedad ambiental de los últimos días impidió avanzar y se espera que el grano baje la humedad para retomar el ritmo de trilla. El panorama es diferente en el centro-sur de Santa Fe y noreste de Buenos Aires. En María Susana la cosecha está próxima a finalizar, mientras que en Baradero ya se recolectó más de la mitad del área. Los resultados de esta primera mitad cosechada son alentadores: el rendimiento promedio regional se ubica en torno a los 85 qq/ha. En María Susana los rindes van de 80 a 120 qq/ha, mientras que en los alrededores de Carlos Pellegrini alcanzan entre 80 y 85 qq/ha. En Marcos Juárez, los rendimientos promedian entre 85 y 90 qq/ha. Como todavía faltan recolectar los mejores lotes, los técnicos esperan que el promedio final pueda mejorar. En la castigada zona de Baradero, el rendimiento medio se ubica en 65 qq/ha, aunque se registraron lotes de 80 y 90 qq/ha e incluso casos puntuales de 100 qq/ha.

Fuente: TodoAgro.