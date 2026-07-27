Récord para Argentina: la producción de maíz alcanzó su nivel más alto de la historia

Una cosecha sin precedentes volvió a colocar a Argentina entre las principales potencias agrícolas del mundo. La producción de maíz de la campaña 2025/26 alcanzó los 71,5 millones de toneladas, el volumen más alto registrado hasta ahora en el país, superando las marcas anteriores.

La cifra fue informada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca cuando ya se había cosechado más del 75% del área estimada. El resultado confirma el buen desempeño de uno de los cultivos más importantes para la generación de exportaciones y el abastecimiento de distintas industrias.

Uno de los principales factores detrás del resultado fue el aumento de la superficie destinada al cultivo. El área sembrada pasó de 9,2 millones a 11,6 millones de hectáreas, lo que representa una expansión del 26,1% frente a la campaña anterior.

También mejoró la productividad. El rendimiento promedio nacional subió de 6.900 a 7.240 kilos por hectárea, acompañado por condiciones climáticas favorables y un buen manejo de los cultivos por parte de los productores argentinos .

De esta manera, Argentina no solo estableció un récord interno, sino que reforzó su lugar dentro del reducido grupo de países capaces de producir decenas de millones de toneladas de maíz por campaña.

Con el nuevo volumen de producción, Argentina quedó como el cuarto mayor productor mundial de maíz entre los países.

Argentina, cuarto productor mundial de maíz

Al comparar la actualización nacional con las cifras internacionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos —USDA—, Argentina aparece como el cuarto mayor productor de maíz del mundo, solamente detrás de Estados Unidos, China y Brasil.

El listado contempla únicamente países, por lo que no incluye a la Unión Europea como una sola unidad:

Estados Unidos: 432,3 millones de toneladas. China: 301,2 millones. Brasil: 138 millones. Argentina: 71,5 millones. India: 55,1 millones. Ucrania: 30,9 millones. México: 24,7 millones. Sudáfrica: 18 millones. Canadá: 14,9 millones. Rusia: 14,8 millones.

El informe de julio del USDA todavía calculaba una producción argentina de 63 millones de toneladas para la campaña 2025/26. Sin embargo, la estimación oficial difundida posteriormente elevó el resultado a 71,5 millones. El cambio no modifica su posición: incluso con la cifra más conservadora, Argentina conserva el cuarto puesto entre los países productores.

El récord muestra la capacidad productiva del campo argentino y amplía el volumen disponible para exportaciones, alimentación animal y actividades industriales como la producción de etanol. Con más superficie y mejores rindes, el maíz se consolida como uno de los sectores que más pueden contribuir al crecimiento de Argentina.