Maíz: mejora su poder de compra para algunos insumos, pero pierde terreno frente a otros costos

El cultivo de maíz atraviesa un escenario de contrastes a pocos días del inicio de la siembra 2026/27. Mientras mejora su capacidad de compra para maquinaria, vehículos y semillas, continúa perdiendo poder adquisitivo frente a insumos clave como el gasoil, los fertilizantes, los herbicidas y la reposición de hacienda.

Este dato surge del último Monitor Insumo-Producto elaborado por Coninagro, que analiza mensualmente la relación entre los precios de los productos agropecuarios y los costos que enfrentan los productores.

El relevamiento evalúa el poder de compra de seis producciones clave -soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche– frente a una amplia canasta de insumos, servicios e inversiones, como combustibles, fertilizantes, herbicidas, fletes, maquinaria y otros costos estratégicos para la actividad.

El objetivo del informe es ofrecer una herramienta que permita seguir la evolución de la competitividad del sector mediante el análisis de las relaciones insumo-producto. En esta edición, el foco estuvo puesto en el maíz, cuya situación refleja una marcada diferencia entre la evolución de los costos operativos y el valor de los bienes de inversión.

Según los datos correspondientes a junio de 2026, el combustible continúa siendo el insumo que más se encareció en términos relativos para el productor maicero.

Actualmente, se necesitan 9 kilos de maíz para comprar un litro de gasoil, una relación que aumentó un 34% respecto del mismo mes del año pasado y que se ubica un 51% por encima del promedio registrado durante los últimos cinco años.

El costo del transporte también siguió esa tendencia. Un flete de 300 kilómetros para trasladar una tonelada de maíz demanda actualmente 227 kilos del cereal, lo que representa un incremento interanual del 12%.

En fertilizantes, el escenario mostró un leve alivio durante junio. La urea se estabilizó en 733 dólares por tonelada, luego de haber retrocedido un 20% respecto de mayo. Gracias a esa baja, la relación de intercambio mejoró y se necesitaron 4,1 kilos de maíz para adquirir un kilo de fertilizante, una mejora mensual del 18%.

Sin embargo, la entidad rural advirtió que el poder de compra continúa siendo inferior al del año pasado, con una pérdida interanual del 29%. Además, señaló que, si bien durante julio la urea volvió a caer cerca de un 18%, persisten presiones alcistas asociadas al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

El glifosato tampoco mostró una evolución favorable. Actualmente se requieren 30 kilos de maíz para comprar un litro del herbicida, un 32% más que en junio de 2025.

Maíz: maquinaria, hacienda y semillas

El informe también detectó un deterioro en la relación entre el maíz y la reposición ganadera. Para comprar un kilogramo de ternero vivo se necesitaron 24,6 kilos de maíz, lo que implica un incremento del 28% respecto de un año atrás y ubica esa relación un 61% por encima del promedio de los últimos cinco años.

“Este comportamiento refleja que, para los sistemas mixtos y los establecimientos dedicados al engorde, la reposición de hacienda continúa demandando un mayor esfuerzo en términos del cereal”, precisó.

El aspecto positivo del relevamiento aparece en el rubro de bienes de capital. Allí, el maíz ganó capacidad de compra gracias a una mejora en la relación de intercambio con la maquinaria agrícola.

Para adquirir una cosechadora actualmente se requieren 2.328 toneladas de maíz, lo que representa un abaratamiento del 16% en comparación con junio de 2025. La misma tendencia se observó en las camionetas. Una pickup Toyota Hilux 4×4 demanda hoy 201 toneladas de maíz, un 7% menos que un año atrás.

En tanto, las semillas también mostraron una leve mejora. Durante junio hicieron falta 885,1 kilos de maíz para adquirir una bolsa de 40 kilos de semilla, lo que representa una mejora interanual del 3,5%. No obstante, desde Coninagro aclararon que esta relación todavía permanece un 20% por encima de su promedio histórico.

Como complemento del informe, la entidad también incorporó una versión interactiva del Monitor Insumo-Producto, que permite realizar un seguimiento online de las principales relaciones entre precios e insumos y monitorear la evolución de las variables económicas más relevantes para la producción agropecuaria.

Fuente: Infocampo.