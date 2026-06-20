Jubilación mínima de Anses en julio: a cuánto llega con el bono de $70.000
El aumento de Anses en julio elevará la jubilación mínima a $411.867, mientras que el bono de $70.000 garantizará un piso de $481.867 para los beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara un nuevo aumento para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en julio. La suba será del 2,1 por ciento, en línea con la inflación de mayo, y se espera que el organismo vuelva a confirmar el bono de $70.000 que reciben los jubilados que cobran la mínima desde marzo de 2024.
Cómo funciona el bono
A pesar de que el bono no se ha aumentado desde ese entonces, su propósito sigue siendo actuar como un refuerzo para intentar equiparar el impacto de la inflación y evitar que los jubilados pierdan más poder adquisitivo. Es importante destacar que, además de quienes cobran la jubilación mínima, los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también reciben este beneficio.
El mecanismo de cobro contempla que, en el caso de que los ingresos del beneficiario superen el haber mínimo pero no alcancen el tope establecido, se abonará un monto proporcional del bono hasta completarlo. Por el contrario, quienes superan ese umbral determinado por la normativa quedan completamente excluidos del cobro.
Cuánto se cobraría en julio con el bono
Con el incremento del 2,1 por ciento, la jubilación mínima pasaría a $411.867 aproximadamente. Con el bono de $70.000, ningún jubilado debería cobrar menos de $481.867 en julio.
Cabe destacar que, hasta el momento, Anses no confirmó oficialmente la continuidad del bono para julio, aunque viene pagándose de forma consecutiva desde hace varios meses.
Calendario de pagos: cuándo cobro
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.
-
DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.
DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.
DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.
DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.
DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.
DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.
DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.
DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.
DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.