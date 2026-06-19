Se mueven las tasas del plazo fijo: cuánto ganás por mes si invertís $2.000.000

A pesar de la baja generalizada en las tasas de interés, el plazo fijo sigue siendo una opción de refugio para los ahorristas que buscan previsibilidad.

El plazo fijo continúa con una tendencia a la baja en sus tasas. Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

El plazo fijo se mantiene firmemente como una de las alternativas refugio más elegidas por los pequeños ahorristas, impulsado por su simplicidad y la previsibilidad que permite saber con exactitud cuánta plata se va a ganar desde el primer día. Sin embargo, el escenario cambió en junio: las tasas de interés continúan mostrando una marcada tendencia a la baja, obligando a los inversores a recalcular sus márgenes de ganancia.

Si bien algunas entidades como el Banco Nación mostraron una leve subida en sus intereses, otros siguen en caída. Las tasas más altas las encontramos en los bancos más pequeños que antes llegaban hasta un interés del 23,5 por ciento, hoy encontramos que la tasas de estos bancos no supera el 23 por ciento.

Cuánta plata ganás por mes invirtiendo $2.000.000 según las tasas vigentes de junio. Foto: Archivo El Top 5 de los bancos que más pagan en junio 2026 Al analizar las pizarras actuales, las entidades más chicas y las plataformas digitales lideran el ranking de rendimientos. Si tomamos los cinco mejores retornos del sistema financiero, el listado queda conformado de la siguiente manera:

Banco Meridian: 23%

Banco Voii: 23%

Crédito Regional: 23%

Banco Bica: 22%

Banco CMF: 22% Cuánto se gana con $2.000.000 a 30 días Al colocar un capital de $2.000.000 en las entidades que lideran el mercado con una tasa del 23 por ciento, un ahorrista puede obtener una ganancia limpia de $37.808,22 tras los 30 días de plazo, elevando el monto final al vencimiento a $2.037.808,22.

La diferencia se vuelve grande al comparar la ganancia con los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, cuyas tasas son más bajas. Por ejemplo, si esos mismos $2.000.000 se depositan en el Banco Nación o el Banco Provincia (con tasas del 19% y 19,5% respectivamente), la ganancia mensual oscila entre los $31.232 y $32.054.