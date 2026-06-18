Plazo fijo: cuánto ganás con $3.000.000 a 30 días en junio de 2026

Con una inversión de $3.000.000 a 30 días, el plazo fijo puede ofrecer rendimientos de hasta casi $58.000, dependiendo de la entidad financiera elegida.

El plazo fijo continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan una renta previsible sin asumir grandes riesgos. Aunque las tasas varían según cada entidad financiera, una inversión de $3.000.000 puede generar una ganancia de decenas de miles de pesos en apenas 30 días.

Las tasas publicadas por los bancos muestran diferencias importantes entre una entidad y otra, por lo que comparar rendimientos puede resultar clave antes de tomar una decisión.

Cuánto paga un plazo fijo de $3.000.000 Si se toma como referencia la tasa del Banco Nación, que actualmente ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19%, una colocación de $3.000.000 a 30 días genera un monto final de $3.046.849,32. Esto significa una ganancia de $46.849,32 al vencimiento.

Por su parte, el Banco Provincia de Buenos Aires ofrece una TNA del 19,5% para clientes. En este caso, una inversión de $3.000.000 a 30 días permite obtener una ganancia aproximada de $48.082, por lo que al vencimiento el ahorrista recibiría alrededor de $3.048.082.

Otras tasas de los principales bancos en junio Banco Galicia: 15%

Banco Santander: 14,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: 19,5% (21% para no clientes)

Banco Macro: 18,5%

ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop: 17,5% Una inversión de $3 millones puede generar más de $46.000 en apenas 30 días. Foto: Shutterstock Los bancos que ofrecen las tasas más altas Actualmente, la tasa más alta informada corresponde a Crédito Regional Compañía Financiera, que ofrece una TNA de 23,5% para no clientes. Con una inversión de $3.000.000 a 30 días, el ahorrista obtendría una ganancia cercana a $57.945, alcanzando un monto final de $3.057.945.