Quini 6: 47 apostadores ganaron más de $7 millones en el Siempre Sale

La noche del miércoles 17 de junio se realizó el sorteo número 3383 del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares del país. En esta oportunidad, el pozo total superó los $7.200 millones, aunque ninguno de los grandes premios encontró ganador excepto el Siempre Sale.

Como consecuencia, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, por lo que el próximo sorteo ofrecerá un pozo estimado de $8.200 millones.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 05, 12, 15, 21, 31 y 44. El pozo acumulado de $2.250.681.476,40 quedó vacante, por lo que nadie logró llevarse el premio mayor.

El Quini 6 es organizado por la Lotería de Santa Fe.

Por su parte, en La Segunda salieron los números 04, 16, 22, 25, 30 y 36. En este caso también quedó vacante el pozo de $1.100 millones, por lo que continuará acumulándose para los próximos sorteos.

La modalidad Revancha, que contaba con uno de los premios más importantes de la noche, registró los números 06, 08, 16, 22, 23 y 37. Ningún apostador consiguió acertar la combinación completa y el pozo de $3.009.575.228,40 quedó sin ganador .

La única modalidad que repartió premios fue el Siempre Sale. Los números favorecidos fueron 00, 05, 08, 14, 22 y 35. Un total de 47 apostadores acertaron cinco números y cada uno recibirá $7.485.716,68.

Se viene un nuevo pozo récord

Tras quedar vacantes los principales premios, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el domingo 21 de junio, pondrá en juego un pozo estimado de $8.200 millones, una cifra que vuelve a despertar el interés de miles de apostadores en todo el país.