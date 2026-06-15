Quini 6: estos son los números ganadores del domingo 14 de junio

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este domingo, con pozos vacantes en algunas modalidades y con premios en el Siempre Sale.

Los resultados completos del Quini 6 ya están disponibles para los apostadores. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 tuvo una nueva edición este domingo 14 de junio. Los sorteos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, por lo que el monto acumulado para el próximo sorteo seguirá creciendo. La única modalidad que entregó premios importantes fue el Siempre Sale, donde 21 apostadores lograron cinco aciertos y se repartieron más de $478 millones.

Los números del Quini 6 del domingo 14 de junio En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 02, 10, 18, 21, 30 y 36. El pozo de más de $2.013 millones quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en La Segunda salieron los números 00, 21, 25, 27, 33 y 44. En este caso, el premio de $1.100 millones tampoco encontró ganadores.

La Revancha tampoco tuvo ganador La modalidad Revancha puso en juego uno de los premios más importantes de la noche. Los números sorteados fueron 11, 13, 17, 18, 28 y 41. Sin embargo, ningún apostador logró acertar la combinación completa, por lo que el pozo de más de $2.603 millones quedó vacante y se acumulará para el próximo sorteo.

Cuánto pagó el Siempre Sale La única modalidad que entregó premios relevantes fue el Siempre Sale. Los números sorteados fueron 00, 10, 11, 16, 25 y 34.En este caso, 21 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno recibirá un premio de $22.777.215,43.