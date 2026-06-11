Quini 6: mirá los números ganadores del miércoles 10 de junio

El Quini 6 no entregó ganadores en sus principales categorías y el pozo acumulado para el próximo sorteo se eleva a $6.650 millones.

El último sorteo del Quini 6 volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios. Ningún apostador logró acertar los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que el premio acumulado para el próximo sorteo alcanzará los $6.650 millones.

Los números ganadores del Quini 6 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 01 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33. El pozo de $1.669.442.191,20 quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en La Segunda, salieron los números 00 - 04 - 08 - 09 - 15 - 28. Tampoco hubo apostadores que lograran acertar la combinación completa, por lo que el premio de $1.100 millones quedó sin dueño.

La modalidad Revancha tampoco encontró ganadores. Los números sorteados fueron 05 - 12 - 14 - 16 - 33 - 35, dejando vacante un pozo de $2.014.286.281,20.

Quini 6 El Quini 6 continúa acumulando millones tras un nuevo sorteo sin ganadores en los principales pozos. X El Siempre Sale sí tuvo ganadores La única modalidad que repartió premios importantes fue el Siempre Sale, donde los números favorecidos fueron 09 - 12 - 16 - 21 - 33 - 41. En esta oportunidad, 57 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó un premio de $6.546.709,89.