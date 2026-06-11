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Quini 6: mirá los números ganadores del miércoles 10 de junio

El Quini 6 no entregó ganadores en sus principales categorías y el pozo acumulado para el próximo sorteo se eleva a $6.650 millones.

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El Quini 6 realizó un nuevo sorteo este miércoles y dejó importantes pozos acumulados. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo este miércoles y dejó importantes pozos acumulados. Foto: Noticias Argentinas

El último sorteo del Quini 6 volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios. Ningún apostador logró acertar los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que el premio acumulado para el próximo sorteo alcanzará los $6.650 millones.

Los números ganadores del Quini 6

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 01 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33. El pozo de $1.669.442.191,20 quedó vacante al no registrarse ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en La Segunda, salieron los números 00 - 04 - 08 - 09 - 15 - 28. Tampoco hubo apostadores que lograran acertar la combinación completa, por lo que el premio de $1.100 millones quedó sin dueño.

La modalidad Revancha tampoco encontró ganadores. Los números sorteados fueron 05 - 12 - 14 - 16 - 33 - 35, dejando vacante un pozo de $2.014.286.281,20.

Quini 6
El Quini 6 contin&uacute;a acumulando millones tras un nuevo sorteo sin ganadores en los principales pozos.

El Quini 6 continúa acumulando millones tras un nuevo sorteo sin ganadores en los principales pozos.

El Siempre Sale sí tuvo ganadores

La única modalidad que repartió premios importantes fue el Siempre Sale, donde los números favorecidos fueron 09 - 12 - 16 - 21 - 33 - 41. En esta oportunidad, 57 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó un premio de $6.546.709,89.

Con los principales pozos acumulados, todas las miradas están puestas en el próximo sorteo del 14 de junio, que tendrá un pozo estimado de $6.650 millones, una de las cifras más altas que ofrece actualmente el tradicional juego de azar argentino.

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